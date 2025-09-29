Cele două aeroporturi din Bucureşti, Otopeni și Băneasa, au fost reacreditate internaţional în privinţa emisiilor de carbon

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

CN Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a primit din partea Consiliului Internaţional al Aeroporturilor (ACI) un certificat care atestă reacreditarea Aeroportului Internaţional „Henri Coandă” – Otopeni (AIHCB) la Nivelul 3 în ceea ce priveşte emisiile de carbon, valabil până la 30 iunie 2026, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„AIHCB a obţinut Nivelul 3 de acreditare, ca recunoaştere a activităţii exemplare a aeroportului în gestionarea şi reducerea emisiilor sale de CO2 şi angajarea altor părţi interesate în acest demers, ca răspuns al industriei aeroportuare globale la provocările schimbărilor climatice”, se menţionează în certificatul de acreditare transmis de ACI Europa.

CNAB menţionează într-un comunicat transmis luni AGERPRES că reducerea emisiilor de carbon este realizată în condiţiile unei creşteri substanţiale de trafic (pasageri şi aeronave) pe AIHCB.

Certificarea se acordă în urma unor analize detaliate, aplicate atât emisiilor de carbon, cât şi măsurilor luate de autorităţile/administraţiile aeroportuare şi de utilizatorii infrastructurilor aeroportuare (companii aeriene, agenţi de handling, refuelling, catering etc.).

Credibilitatea programului este asigurată de verificatori independenţi, iar în comitetul de avizare sunt reprezentate cele mai importante instituţii europene şi mondiale – Comisia Europeană, Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile, ONU, EUROCONTROL, FAA, ECAC etc.

Totodată, CNAB a primit reacreditarea pentru Nivelul 2 pentru Aeroportul Internaţional Bucureşti – Băneasa „Aurel Vlaicu”, cu acelaşi termen de valabilitate (30 iunie 2026).

În prezent, în programul global Airport Carbon Accreditation sunt acreditate 620 de aeroporturi, dintre care 286 sunt în Europa (64 sunt acreditate la Nivelul 3). Airport Carbon Accreditation este unul dintre cele mai importante programe ale Airports Council International, fiind administrat de o structură independentă, ai cărei membri sunt reprezentanţi ai Comisiei Europene, Programului ONU pentru Mediu, Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale, Conferinţei Europene a Aviaţiei Civile, Organizaţiei Europene pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene, EUROCONTROL.

Programul ACI Airport Carbon Accreditation reprezintă standardul global pentru managementul emisiilor de carbon în aeroporturi. Acesta a fost lansat Europa în 2009, iar din 2014 acoperă toate regiunile lumii, sprijinind comunitatea aeroporturilor în reducerea amprentei de carbon.