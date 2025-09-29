Peste 300 de persoane protestează în fața Parlamentului, la apelul pro-rusului Igor Dodon, care acuză fraudarea alegerilor din Moldova

Circa o sută persoane s-au strâns luni la prânz în fața Parlamentului de la Chișinău, la îndemnul liderului Blocului patriotic al socialiștilor pro-ruși, Igor Dodan, care în noaptea alegerilor parlamentare din 28 septembrie a acuzat, fără a aduce probe, fraudarea scrutinului de către partidul de guvernământ PAS al Maiei Sandu.

UPDATE 12:17 Reprezentanții socialiștilor se adresează manifestanților în limba rusă și acuză că reprezentanții PAS au trimis instigatori la protest

“Știu că mulți au vrut să ajungeți la protest dar nu au reușit să ajungă”, a spus Dodon, care a făcut un apel la calm.

Acesta a susținut că partidele de opoziție “au învins în Moldova” iar “PAS a luat doar 44% în țară”

“Din nou datorită diasporei și a celor din afara țării PAS obține 50 de mandate”, a acuzat el.

UPDATE 12:13 La protest au venit protestatari anti-Rusia și pro-Ucraina care au scandat Slava Ucraina și “Moldova, Moldova”

Spiritele s-au agitat iar forțele de ordine au ridicat un bărbat care scanda pro-Ucraina pe care l-au dus într-o dubă

În mulțime sunt persoane anti-Dodon care vor să vorbească cu presa și dau declarații jurnaliștilor străini care relatează de la faza locului.

UPDATE 12:11 La protest a venit și liderul pro-rus Igor Dodon

Igor Dodon și alți reprezentanți ai blocului comuniștilor și pro-rușilor sunt așteptați să participe la protestul care a început la ora 12,00. La locul protestului vin din ce în ce mai mulți oameni, unii dintre ei cu steaguri ale Moldovei.

Gențile mai voluminoase ale persoanelor care se strâng la protest sunt controlate de către forțele de ordine care asigură securitatea zonei

Un cordon de circa 10 jandarmi se află pe treptele parlamentului și separă manifestanții de clădire.

Știrea se actualizează