Mesaj al lui Nicușor Dan: ”Dragi basarabeni, mai sunt câteva ore, vă…

Sursa foto: Captură video

Mesaj al lui Nicușor Dan: ”Dragi basarabeni, mai sunt câteva ore, vă rog ieșiți la vot”

Articole28 Sep • 156 vizualizări 0 comentarii

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis duminică după-amiază un mesaj către cetățenii republicii Moldova, prin care îi încurajează pe aceștia să iasă la vot.

”Dragi basarabeni, mai sunt câteva ore, vă rog ieșiți la vot. Sunt alegeri decisive, cele mai importante din Republica Moldova, după comunism. De alegerile acestea depinde viitorul vostru, al familie voastre, al Republicii Moldova. Ieșiți la vot!”, a transmis Nicușor Dan.

Din totalul votanților, până la ora 18 au votat 1,37 de milioane de cetățeni, ceea ce reprezintă 45,73% din totalul votanților. La secțiile de vot din Republica Moldova au votat 1,16 milioane de persoane, iar la secțiile din România au votat 25 de mii de persoane.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

