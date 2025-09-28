Mesaj al lui Nicușor Dan: ”Dragi basarabeni, mai sunt câteva ore, vă rog ieșiți la vot”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis duminică după-amiază un mesaj către cetățenii republicii Moldova, prin care îi încurajează pe aceștia să iasă la vot.

”Dragi basarabeni, mai sunt câteva ore, vă rog ieșiți la vot. Sunt alegeri decisive, cele mai importante din Republica Moldova, după comunism. De alegerile acestea depinde viitorul vostru, al familie voastre, al Republicii Moldova. Ieșiți la vot!”, a transmis Nicușor Dan.

Din totalul votanților, până la ora 18 au votat 1,37 de milioane de cetățeni, ceea ce reprezintă 45,73% din totalul votanților. La secțiile de vot din Republica Moldova au votat 1,16 milioane de persoane, iar la secțiile din România au votat 25 de mii de persoane.