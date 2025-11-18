România joacă marți ultimul meci al anului cu San Marino, în preliminariile CM 2026 – Program tv

Naționala de fotbal a României joacă marți ultimul meci din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026: tricolorii evoluează contra San Marino. Meciul va avea loc la Ploiești și nu mai are nicio miză după ce echipa lui Mircea Lucescu a fost învinsă în Bosnia (scor 3-1).

România – San Marino are loc marți, de la ora 21:45, și va fi LiveText pe G4Media.ro și în direct pe Antena 1.

Duelul cu San Marino este ultimul al anului pentru tricolori. Indiferent de rezult, România nu mai poate urca în clasament: trupa lui Mircea Lucescu va încheia pe locul trei, în urma Austriei și a Bosniei (rămâne de văzut care va fi ordinea finală pentru locul 1).

Pentru România singura șansă de a mai prinde un bilet pentru CM 2026 este din Liga Națiunilor: tricolorii vor juca barajul din martie anul viitor contra unuia dintre următorii adversari: Italia, Ucraina, Turcia sau Polonia.

Grupa H, clasament

1 Austria 18 puncte / calificată la CM 2026

2 Bosnia și Herțegovina 16 / va încheia pe locul doi

3 România 10 / merge la baraj din Liga Națiunilor

4 Cipru 8

5 San Marino 0

Au loc marți, 18 noiembrie 2025

Austria – Bosnia și Herțegovina / 21:45

România – San Marino / 21:45

Cum arată structura barajului de calificare la CM 2026 de fotbal

Cele 16 reprezentative calificate la baraj vor proveni din locurile secunde ale grupelor preliminare (12 echipe), şi din rândul câştigătoarelor de grupe din Liga Națiunilor (4 echipe) care n-au încheiat preliminariile de Mondial pe locurile 1-2 în grupe, cu tricolorii în această ultimă categorie.

Barajul va începe cu o semifinală într-o singură manşă şi se va încheia cu o finală tot într-o singură manşă, locul de disputare al acesteia urmând să fie decis prin tragere la sorţi.

Din urna 4, România va avea în semifinala programată pe 26 martie 2026 un adversar din urna 1, şi va disputa acest meci în deplasare. Finala barajului e programată pe 31 martie 2026.