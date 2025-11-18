Ucraina înregistrează cea mai scăzută rată a natalităţii din istorie din cauza războiului, anunță prima doamnă de la Kiev, Olena Zelenska

Prima doamnă Olena Zelenska a declarat că Ucraina are cea mai scăzută rată a natalităţii din istorie din cauza invaziei ruseşti – aproximativ 0,8-0,9 copii pe femeie, relatează Ukrinform, citat de News.ro.

După cum se menţionează pe site-ul web al preşedintelui Ucrainei, ea a anunţat acest lucru în timpul unui discurs online la summitul internaţional „GROWING EUROPE 2025.

Modelarea viitorului demografic al Europei prin investiţii în familii şi în fiecare nouă viaţă”, care a avut loc la Vilnius în perioada 17-18 noiembrie, relatează Ukrinform.

„Conform previziunilor ONU, femeile din întreaga lume vor naşte din ce în ce mai puţin. Până la sfârşitul secolului, majoritatea familiilor vor avea un singur copil. În ţările Uniunii Europene, rata natalităţii este de numai 1,5. În Ucraina, din cauza invaziei ruse, această cifră este cea mai scăzută din istorie – aproximativ 0,8-0,9, conform diverselor estimări. Sentimentul de siguranţă are cea mai mare influenţă asupra deciziei de a da viaţă unei noi fiinţe”, a spus Zelenska.

Ea a menţionat, de asemenea, că în Ucraina s-a înregistrat o creştere a naşterilor premature din cauza stresului provocat de război pe care îl resimt mamele.

„Colegii mei de la summit [primele doamne şi domni] îşi amintesc bine cum, la începutul invaziei, a trebuit să importăm incubatoare pentru astfel de copii pe scară largă”, a spus prima doamnă.

Ea a menţionat că Ucraina încearcă să contracareze provocările demografice cu ajutorul asistenţei sociale pentru copii şi familii, deoarece acest lucru face parte din apărarea ţării.