ANALIZĂ Se rupe MAGA? Conflictele care amenință mișcarea pro-Trump

Mișcarea Make America Great Again (MAGA), odinioară cea mai influentă forță a dreptei conservatoare americane, se confruntă cu diviziuni profunde după o serie de conflicte interne. Deși rămâne masiv pro-Trump, influența mișcării asupra agendei prezidențiale s-a redus, iar capacitatea de a controla conversația pe dreapta este mult slăbită din cauza unor scandaluri recente: Tucker Carlson împotriva lui Ben Shapiro, ruptura dintre Trump și Marjorie Taylor Greene, ascensiunea tinerilor naționaliști albi precum Nick Fuentes, tensiuni privind sprijinul pentru Israel sau acuzațiile de corupție.

Mișcarea MAGA este amenințată de conflicte interne

Trump este criticat de unii din propria tabără din cauza unor decizii considerate “anti-MAGA:” vize pentru studenți chinezi, deschidere față de H-1B, poziții de politică externă, gestionarea scandalului Epstein

Ruptura cu Marjorie Taylor Greene, disputa dintre Tucker Carlson și Ben Shapiro sau ascensiunea lui Nick arată apariția unor facțiuni rivale în interiorul MAGA

Scandalul Epstein și refuzul de a publica integral dosarele alimentează percepția că Trump riscă să devină omul sistemului pe care promisese să-l distrugă

Analiștii avertizează că fragmentarea mișcării amenință succesorii potențiali ai lui Trump, precum JD Vance

Probleme în MAGA

La zece luni după începutul celui de-al doilea mandat la Casa Albă, Donald Trump se confruntă cu o revoltă în interiorul propriei baze MAGA. Mai multe dintre deciziile sale recente au stârnit furie și îngrijorare în rândul susținătorilor săi tradiționali, care-i contestă agenda. Aceste probleme i-ar putea slăbi sprijinul MAGA și ar putea crea dificultăți pentru aleșii care îi rămân fideli, afirmă Newsweek.

Afectat de furia fermierilor față de planul său de a importa carne de vită din Argentina și, mai nou, de victoriile democrate din alegerile din urmă cu două săptămâni, Trump se confruntă acum cu criticile unor aliați MAGA din cauza perceputelor schimbări de poziție privind imigrația, starea economiei și scandalul Epstein, care a afectat fiecare pas al celei de-a doua administrații republicane.

Multe dintre aceste tensiuni au ieșit la suprafață într-un interviu cu Laura Ingraham difuzat lunea trecută, în care prezentatoarea Fox News l-a chestionat pe președinte în legătură cu acordarea a 600.000 de vize studenților chinezi și cu laudele sale neașteptate la adresa programului de vize H-1B, caracterizând aceste poziții drept clar anti-MAGA.

Apărarea lui Trump – faptul că China nu este un adversar mai rău decât Franța și că lucrătorii născuți în străinătate sunt necesari pentru a compensa lipsa de talent din SUA – pare să fi stârnit la fel de multă reacție negativă ca pozițiile în sine, deși Casa Albă susține că angajamentele de bază ale lui Trump rămân neschimbate.

“Într-un timp record, președintele Trump a făcut mai mult decât orice alt președinte din istoria modernă pentru a înăspri legile privind imigrația și pentru a pune pe primul loc lucrătorii americani,” a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Taylor Rogers, făcând referire la taxa de 100.000 de dolari aplicată noilor cereri H-1B și la măsurile Departamentului Muncii împotriva abuzurilor din cadrul programului.

Liderul de la Casa Albă a respins și el ideea că s-ar forma o ruptură în interiorul taberei MAGA din cauza acestor probleme.

“Să nu uitați: MAGA a fost ideea mea. MAGA nu a fost ideea nimănui altcuiva,” a spus el în emisiunea The Ingraham Angle. “Știu mai bine decât oricine ce își dorește MAGA, iar MAGA vrea să vadă țara noastră prosperând.”

Cu toate acestea, unii analiști de peste ocean văd semnele diviziunilor tot mai accentuate din interiorul MAGA, care pun presiune suplimentară pe Trump.

“Cred că baza MAGA se divizează,” a declarat Peter Loge, profesor de media și afaceri publice la Universitatea George Washington. “Donald Trump nu își va pierde niciodată susținerea de bază, dar ceea ce înseamnă să fii MAGA sau un adevărat republican este acum, brusc, un subiect de dezbatere.”

Loge, fost consilier principal al președintelui Barack Obama, a spus că nu neapărat un singur subiect anume, ci o combinație de probleme care afectează administrația sugerează că Trump ar putea pierde teren.

“Noi conectăm punctele pentru a crea imagini, iar punctele recente includ Epstein, alegerile, instanța foarte sceptică față de politicile tarifare ale lui Trump, insecuritatea economică în creștere, scăderea în sondaje,” a afirmat el. “Aceste bucăți de informație, aceste puncte, conturează imaginea unei președinții în dificultate.”

Todd Belt, profesor de management politic la Universitatea George Washington, a spus și el că dovezile pentru fracturarea bazei președintelui includ întâlnirile publice în care legislatorii republicani au fost confruntați cu susținerea lor pentru Trump.

Alte dovezi vin de la congresmenii și figurile media – așa-numita “elită” MAGA – care par din ce în ce mai confortabile să se delimiteze de Trump pe teme importante.

Belt a menționat și alte probleme care au erodat percepția unui sprijin MAGA imbatabil: nemulțumirea în creștere față de sprijinul SUA pentru Israel și schimbarea poziției lui Trump privind Ucraina, care a înfuriat aripa izolaționistă a MAGA, precum și saga Epstein.

Reticența Departamentului de Justiție de a publica toate documentele legate de infractorul sexual, precum și noile detalii despre relația lui Trump cu Epstein, au făcut ca președintele republican, considerat multă vreme un outsider al politicii de pe Potomac, să fie acuzat că a devenit tocmai parte a acelui establishment pe care promisese să-l dărâme.

“Cred că MAGA, ca mișcare, este dispusă să-l ierte pe Donald Trump pentru multe lucruri, pentru că îl consideră un om de afaceri care știe ce face când jonglează cu tarifele și cu comportamentul său disruptiv,” a spus Belt. “Dar asta este chestiunea care chiar încalcă ideologia, știți, conspirațiile deep state și statutul de outsider – toate lucrurile pe care le-a promis și față de care acum pare să fie de cealaltă parte.”

Pe de altă parte, comentatorii apropiați de dreapta conservatoare americană afirmă că presupusele “conflicte” promovate intens de către presa tradițională de peste ocean sunt de fapt încercări ale stângii de a sabota cu orice preț MAGA și ele nu vor reuși să divizeze mișcarea.

De exemplu, dosarul Epstein este văzut drept un alt efort al democraților și al aliaților lor din mass-media mainstream de a-l răni pe Trump, similar cu scandalul Russiagate care a marcat primul mandat al republicanului la Casa Albă.

Reamintim că Russiagate a fost numele dat investigațiilor și controverselor legate de acuzațiile că Rusia ar fi intervenit în alegerile americane din 2016 pentru a-l ajuta pe Donald Trump, iar campania lui Trump ar fi putut colabora cu oficiali ruși. O serie de atacuri informatice, scurgeri de emailuri și campanii masive de propagandă online au dus la declanșarea unor anchete majore, inclusiv investigația procurorului special Robert Mueller, desfășurată între 2017 și 2019. Aceasta a analizat atât interferența rusă, cât și posibila coordonare dintre Moscova și echipa lui Trump.

Raportul Mueller a confirmat interferența Rusiei, dar nu a stabilit că Trump sau consilierii săi au conspirat cu Kremlinul. Russiagate, unul dintre cele mai controversate episoade ale epocii Trump, a polarizat însă profund politica americană: democrații au văzut în el o amenințare la adresa democrației, iar republicanii l-au considerat “o vânătoare de vrăjitoare.”

Conflicte interne în MAGA

Așa cum am menționat mai sus, Trump este prins într-o rețea tot mai complexă de conflicte interne în MAGA. Toate aceste scandaluri, rivalități și tensiuni converg într-o singură concluzie: MAGA nu mai este blocul unitar și disciplinat care domina până nu demult dreapta americană. Mișcarea rămâne puternică, dar profund fragmentată, sfâșiată între ideologie, loialități personale și viziuni conflictuale despre viitorul Americii, potrivit Axios.

Ruptura Trump – Marjorie Taylor Greene (MTG)

Ruptura dintre Trump și Marjorie Taylor Greene, care reprezintă statul Georgia în Camera Reprezentanților (districtul 14) din 2021, a devenit una dintre cele mai dramatice fracturi din interiorul MAGA. Cea care altădată era considerată vocea cea mai vocală a “America First” în Congres îl acuză acum pe Trump că și-a pierdut direcția ideologică. Conflictul legat de dosarul Epstein a amplificat tensiunile, MTG acuzând Casa Albă de lipsă de transparență și de abandonarea misiunii anti-deep state sau anti-statul paralel.

Trump a numit-o “Wacky” și apoi “Marjorie Traitor Greene”, în timp ce republicana a scris că “nu îl ador și nu îl slujesc pe Donald Trump. … Eu rămân America First și America Only!!!” , indicând faptul că rupture dintre ei a trecut de punctul fără întoarcere.

Comentatorii americani cred că această confruntare arată că America First și MAGA nu mai reprezintă automat același lucru. Greene – care s-a remarcat prin opoziția față de imigrație, sprijinul pentru dreptul la port-armă, criticile față de statul paralel și promovarea unor idei radicale care i-au adus atât adepți entuziaști, cât și controverse majore – cere o linie dură, necompromisă, în timp ce Trump, aflat la putere, trebuie să jongleze cu realitățile geopolitice și presiunile politice.

Pentru mulți susținători hardcore, MTG reprezintă autenticitatea mișcării MAGA, iar criticile ei au legitimat nemulțumirea celor care cred că Trump s-a îndepărtat de rădăcinile mișcării care l-a propulsat în fruntea Americii de două ori.

În același timp, ruptura semnalează apariția unei noi dinamici interne, în care liderii MAGA se simt suficient de puternici pentru a-l critica public pe Trump, lucru de neimaginat acum câțiva ani. Această schimbare ar putea duce la o competiție reală pentru definirea viitorului mișcării, chiar în timp ce Trump încearcă să-și mențină controlul absolut asupra bazei sale istorice.

Conflictul Tucker Carlson – Ben Shapiro

Divergențele dintre Tucker Carlson (unul dintre cei mai influenți comentatori politici conservatori din Statele Unite, devenit cunoscut ca prezentator la Fox News, unde a găzduit emisiunea Tucker Carlson Tonight, unul dintre cele mai urmărite programe politice de televiziune din America până în 2023) și comentatorul politic conservator Ben Shapiro, care a devenit faimos ca autor, podcaster și fondator al platformei media The Daily Wire, au scos la suprafață fisurile profunde din ecosistemul media conservator.

Disputa lor deschisă pe tema Israelului a împărțit MAGA. Carlson, portavocea izolaționismului populist, spune că implicarea în conflicte externe distrage atenția de la problemele reale ale americanilor. Shapiro, în schimb, promovează o poziție pro-Israel fermă, bazată pe relații strategice și pe valori comune cu statul evreu.

Diferiți analiști americani cred că acest conflict nu este doar o ceartă între două personalități puternice, ci un semn că mișcarea conservatoare se fragmentează între două direcții: un populism introvertit, anti-intervenționist, și un conservatorism tradițional, axat pe alianțe istorice. Schisma lor arată că MAGA nu mai este doar o mișcare politică, ci un conglomerat de facțiuni cu viziuni diferite asupra rolului Americii în lume.

Pe lângă impactul ideologic, conflictul afectează și capacitatea MAGA de a controla conversația politică. Până acum, unitatea mediatică era una dintre cele mai mari arme ale mișcării – un bloc disciplinat care dicta narațiunea pe dreapta. Fragmentarea între Carlson și Shapiro este unul dintre cele mai vizibile semne că această disciplină se destramă, iar efectul asupra percepției publice este semnificativ.

Ascensiunea lui Nick Fuentes și a naționaliștilor albi

Creșterea influenței lui Nick Fuentes, un comentator de extremă dreapta și figura centrală a curentului “America First” radical, separat de MAGA-ul tradițional, un personaj cunoscut pentru retorica sa explicit rasistă, antisemită și misogină, considerat unul dintre principalii promotori ai naționalismului alb în rândul tinerilor din dreapta radicală, reprezintă un risc major pentru MAGA, deoarece aduce în prim-plan un curent radical și deschis extremist, greu de controlat.

Fuentes critică constant pozițiile lui Trump privind Israelul și politica externă, promovând o ideologie ultranaționalistă care nu mai poate fi ascunsă sub umbrela populismului. Această mișcare tânără devine din ce în ce mai vocală și își găsește audiență mai ales în rândul generației Z conservatoare. (Fuentes a devenit de altfel cunoscut prin livestreamuri și podcasturi urmărite de o audiență tânără, în special Gen Z, pe platforme precum DLive și ulterior pe X și Rumble).

Această evoluție provoacă tensiuni majore pentru Trump și pentru liderii MAGA mai moderați, care încearcă să se distanțeze de retorica rasistă și misogină a acestui grup, fără a-i aliena complet pe tinerii radicalizați. Problema este că Fuentes îi prezintă pe moderații MAGA drept “vânduți” sau “soft,” ceea ce creează presiune asupra figurilor publice care se tem să fie percepute ca fiind insuficient de dedicate agendei “America First.”

În plus, ascensiunea acestui curent destabilizează ierarhiile tradiționale din MAGA. Noii extremiști nu recunosc autoritatea lui Trump în mod absolut și încearcă să impună o versiune mai dură a mișcării. Aceasta creează un pericol pe termen lung: pierderea controlului asupra direcției ideologice, exact scenariul de care consilierii lui Trump se tem cel mai mult.

Scandalul Epstein

Scandalul Epstein este văzut de baza MAGA drept testul suprem al fidelității lui Trump față de promisiunea de a demasca establishment-ul corupt de la Washington.

Reamintim că scandalul Epstein se referă la rețeaua de trafic sexual pentru minore operată de Jeffrey Epstein, un finanțator american cu conexiuni puternice în rândul elitelor politice, economice și culturale. Epstein a fost arestat în 2019 sub acuzații de exploatare sexuală a unor fete minore, după ce ani de zile fusese protejat prin acorduri controversate și relații cu persoane influente. Moartea sa în închisoare, declarată oficial drept sinucidere, a amplificat suspiciunile publice, alimentând ideea unui mușamalizări orchestrate pentru a proteja figuri puternice implicate în rețea.

Scandalul a revenit în actualitate în timpul Administrației Trump 2.0. Atât prietenia trecută a lui Trump cu Epstein, cât și legăturile altor politicieni și miliardari cu pedofilul (inclusiv Bill Clinton sau Bill Gates) au alimentat teorii despre corupția establishment-ului.

Reticența actualului Departament de Justiție de a face publice toate documentele, în combinație cu apariția unor noi detalii despre relațiile lui Trump cu Epstein, au alimentat suspiciunile și neîncrederea publice. Pentru cei care cred profund în existența statului paralel, faptul că administrația actuală nu oferă transparență este perceput ca o trădare.

Analiștii americani sunt de părere că acest scandal atinge nervul cel mai sensibil al MAGA: lupta împotriva elitei globale și a traficului de influență. Când numele președintelui Trump apare în același context cu unul dintre cele mai explozive dosare ale secolului, loialitatea bazei este pusă la încercare. Unii membri MAGA spun deja că Trump începe să pară parte a sistemului, nu demolatorul acestuia – o percepție extrem de periculoasă pentru imaginea lui, bazată de ani de zile pe promisiuniule sale că “va curăța mlaștina de la Washington.”

Impactul scandalului este amplificat de faptul că republicanii din Camera Reprezentanților au forțat un vot privind publicarea dosarelor, arătând că presiunea vine nu doar din stradă, ci și din interiorul partidului. În ciuda faptului că Trump însuși a cerut Departamentului de Justiție să publice toate dosarele din acest scandal, subiectul rămâne una dintre cele mai mari vulnerabilități politice ale lui Trump, un potențial focar de scandal permanent.

Imigrația: vizele pentru chinezi și H-1B

Tema imigrației, piatra de temelie a MAGA, a devenit recent un teren minat pentru Trump. Decizia liderului de la Casa Albă de a susține acordarea a 600.000 de vize pentru studenți chinezi a fost percepută ca o ruptură completă de promisiunile “America First.” Explicația sa – că SUA nu are suficient “talent intern” – a fost considerată de mulți un afront direct adus muncitorilor americani, exact segmentul social pe care MAGA pretinde că îl reprezintă.

Reacția negativă a fost amplificată de laudele neașteptate pentru programul de vize H-1B, văzut de baza MAGA drept simbolul globalismului corporatist. Criticii interni acuză că aceste decizii servesc interesele celor din Silicon Valley, nu ale americanilor obișnuiți. Pentru o mișcare construită pe sloganul “Build the Wall,” astfel de declarații sunt percepute drept contradictorii.

Această tensiune scoate în evidență diferența dintre discursul de campanie și realitățile guvernării. Trump, aflat la putere, este forțat să răspundă nevoilor economiei americane, în timp ce baza sa cere o poziție absolută, fără compromisuri. Această contradicție generează o frustrare profundă și alimentează temerile că Trump se îndepărtează de identitatea MAGA originală.

Politica externă: Israel și Ucraina

Implicarea lui Trump în sprijinirea Israelului a scos la iveală una dintre cele mai mari dezbinări din interiorul MAGA. O mare parte a bazei este ferm izolaționistă și respinge implicarea în orice conflict străin. De aceea sprijinul puternic pentru Israel, perceput ca o prioritate externă, este văzut ca o abatere majoră de la principiul “America First” (agenda “America First,” cu care Trump a câștigat alegerile din noiembrie 2024, are în centrul doctrinei externe ideea că interesele Statelor Unite trebuie puse pe primul loc, înaintea celor ale altor țări sau alianțe internaționale.

“America First” înseamnă o orientare naționalistă și realistă, care respinge intervențiile militare costisitoare în străinătate, acordurile comerciale percepute ca dezavantajoase pentru SUA și implicarea excesivă în problemele altor state. Trump a spus adesea că nu vrea ca America să mai fie “polițistul lumii”). Carlson și Fuentes au încadrat această politică drept “trădare” a intereselor americane.

În același timp, schimbarea poziției lui Trump privind Ucraina a enervat profund aripa anti-intervenționistă. Aceștia percep orice implicare în conflict drept risipă de resurse și dovadă de supunere față de establishment-ul neoconservator, exact forțele politice pe care MAGA le-a denunțat ani de zile. Unele voci afirmă chiar că Trump încearcă să mulțumească elitele externe, nu baza internă.

Această contradicție fundamentală îl forțează pe Trump să navigheze între cerințele strategice ale președinției și presiunea ideologică a unei baze care vrea izolare totală. În timp ce mulți susținători îi rămân loiali, fisurile au apărut atunci când lideri influenți ai MAGA au început să-l critice direct pe tema politicii externe – un semn că autoritatea sa nu mai este absolută.

Percepția că Trump a devenit omul sistemului

Un alt front de conflict este percepția că Trump se înconjoară de miliardari din tech, investitori și “CEO corporatiști,” distanțându-se de clasa muncitoare care l-a propulsat în prim-plan. Comportamentul său – cinele private cu figuri importante din Silicon Valley, discuțiile despre AI și sprijinul pentru H-1B – sunt interpretate de mulți ca dovezi că se apropie de elitele globaliste pe care, teoretic, ar trebui să le înfrunte.

Figuri precum Steve Bannon au amplificat această percepție, avertizând că așa-numiții “tech bros” (Elon Musk, Mark Zuckerberg, Peter Thiel etc.) au reușit să câștige prea multă influență asupra deciziilor Casei Albe. Pentru baza MAGA, care se consideră victimă a globalismului corporatist, astfel de relații ridică semne de întrebare. Mișcarea începe să suspecteze că vocea sa nu mai este prioritară.

În acest context, Raheem Kassam, una dintre cele mai influente voci MAGA din mediul online, a scris în The National Pulse, publicația pe care a fondat-o: “Președintele Trump, spun mulți oameni, trebuie să revină rapid la propriile sale rădăcini populiste și la promisiunile de campanie, în loc să-i curteze pe șefii din Big Pharma sau Big Bank.”

Semnificații

Haosul din MAGA nu reprezintă încă o problemă majoră pentru Trump, deoarece el beneficiază de o loialitate extraordinară din partea celor mai mari personalități ale mișcării, cele cu cele mai mari audiențe. El stă deoparte de luptele cele mai murdare și ignoră reacțiile negative legate de Israel, a scris Axios.

În anumite privințe, situația este o problemă mai mare pentru vicepreședintele JD Vance, care încearcă să se poziționeze drept moștenitor al mișcării. Vance, spre deosebire de Trump, este mult mai prezent online și mult mai fluent în limbajul MAGA autentic. Fuentes, care l-a criticat pe Trump în 2024, s-a ciocnit deja cu Vance. Iar niciun succesor nu poate conta pe fervoarea pe care o generează Trump.

Alex Pfeiffer, fost director adjunct de comunicare la Casa Albă în Administrația Trump, a declarat: “Zgomotul de pe internet este doar atât: zgomot. Vor exista întotdeauna dezacorduri în cadrul mișcării conservatoare. Nu e nimic nou. Rolul vicepreședintelui Vance nu este să intervină în diversele dispute din circuitul de podcasturi, ci să ajute la punerea în aplicare a agendei președintelui – lucru pe care îl face foarte bine.”

Cu toate acestea, comentatorii se așteaptă ca conflictul din MAGA să se amplifice în această săptămână.

Marți, Trump îl primește la Casa Albă pe prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman, o figură controversată inclusive poentru conservatorii de peste ocean.

De asemenea, Camera Reprezentanților plănuiește să voteze asupra publicării dosarelor Epstein, o problemă care a dus la ruptura lui Trump cu Greene și la diviziuni publice în rândul unor segmente importante ale bazei sale.

Concluzia analiștilor este că nicio parte a scenei politice americane nu a fost mai în ascensiune, mai puternică și mai influentă în modelarea dezbaterii publice decât MAGA, acum doar șase luni.

Mișcarea a contribuit la realegerea președintelui Trump, l-a apărat pe Trump, a exercitat presiuni și i-a pedepsit pe republicanii care nu îl susțineau. MAGA era Trump, iar Trump era MAGA în forma sa cea mai pură. Acum însă, MAGA este prinsă în conflicte legate de Israel, naționalismul alb, “teste de puritate” ideologică și dispute între cele mai mari personalități ale sale.

Mișcarea rămâne covârșitor pro-Trump – dar este mult mai puțin relevantă în a-i modela agenda președintelui și mult mai puțin capabilă să se unească pentru a influența percepția și a domina conversația din dreapta politică. În prezent, MAGA petrece mai mult timp atacându-și propriii membri decât criticând liberalii sau republicanii din establishment.

Această schimbare de percepție poate avea consecințe majore. În trecut, Trump se baza pe imaginea de anti-elită pentru a-și uni baza. Dacă această imagine se erodează, trumpismul riscă să devină un alt curent politic dominat de interese puternice – exact ceea ce susținătorii săi au dorit mereu să evite, a scris Axios.

Surse: Newsweek, FoxNews, Axios, CNN, New York Times, The Guardian, The National Pulse, AP, Politico, Truth Social, X