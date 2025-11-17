Termenul de 28 noiembrie pentru îndeplinirea jalonului din PNRR privind pensiile speciale ar putea fi flexibilizat, afirmă președintele Nicușor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că este posibil să existe „o oarecare flexibilitate” din partea Comisiei Europene în ceea ce priveşte data de 28 noiembrie pentru îndeplinirea jalonului din PNRR privind pensiile speciale. Declaraţia sa vine la câteva zile după ce ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, avertiza că România pierde finanţarea de 231 de milioane de euro dacă până la termenul-limită de 28 noiembrie nu îndeplineşte acest jalon, transmite News.ro.

„Tot timpul există un grad de flexibilitate în discuţiile cu Comisia. Teoretic, până la 28 noiembrie noi trebuie să dăm legea. Ca să dăm legea trebuie să existe avizul, trebuie să treacă şi de control de constituţionalitate şi trebuie să o promulg. Deci ar fi patru etape. Acum e posibil să avem o oarecare flexibilitate dacă trecem de nişte etape din astea în raport cu Comisia Europeană”, a declarat, duminică seară, la RTV, preşedintele Nicuşor Dan.

Joi, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, afirma că proiectul de lege referitor la pensiile magistraţilor propus de Guvern, dar care nu a trecut de testul de constituţionalitate din cauza avizului CSM, îndeplinea jalonul din PNRR care aduce o finanţare de 231 de milioane de euro României şi care trebuie îndeplinit până în 28 noiembrie. Pîslaru avertiza că termenul de 28 noiembrie nu poate fi prelungit, iar CSM poate să avizeze noul proiect în 24 de ore sau poate să tergiverseze, ceea ce ”nu va fi neapărat un exerciţiu de bună credinţă”.

„Lucrurile sunt foarte clare. În forma pe care o propusese Guvernul Bolojan, bifam acest jalon. Fără această reformă… nu bifăm acest jalon. Nu se poate negocia termenul de 28 noiembrie. Pe partea de conţinut, n-ai ce să negociezi. Practic, trebuie să propui ceva Comisiei Europene care să îndeplinească cerinţele pe care le-ai asumat în reformă. Nu sunt nişte lucruri pe care să ni le fi impus cineva, sunt nişti lucruri pe care noi, România, le-am asumat ca parte a unui exerciţiu legat de sustenabilitatea finanţelor publice şi echitatea sistemului de pensii”, avertiza Pîslaru.

Ministrul a respins informaţiile transmise în mod repetat de către reprezentanţii magistraţilor potrivit cărora jalonul ar fi fost îndeplinit de mult: ”Deci, ca să fie foarte clar, am auzit inclusiv propuneri în cursul zilei de ieri în care era ideea să facem un fel de acord că, de fapt, am îndeplinit acest jalon. Astea sunt nişte lucruri pe care eu nu le înţeleg. E în spaţiu public această idee, cum că jalonul ar fi fost îndeplinuit, că de fapt discuţia cu privire la PNRR este una inexistentă (…) Nu există o astfel de asumţie, ca să fiu foarte explicit, că jalonul este îndeplinit altfel decât printr-o reformă cum a propus Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan”.

El a adăugat că România, în acest moment, trebuie să facă reforma pensiilor magistraţilor.

„Noi avem un deficit în creştere la sistemul de pensii care este cauzat de aceste pensii speciale care ca volum şi ca număr sunt în creştere, iar celălalt lucru pe care vi-l pot spune este că au apărut nenumărate informaţii în spaţiul public legat de raportul între pensie şi salariu în această categorie profesională, care ne pune într-o distanţă majoră faţă de oricare alt stat membru al Uniunii Europene. Deci nu discutăm numai de nivel absolut, ci de raportul între pensie şi ultimul salariu net pe care l-a primit un magistrat”, a mai afirmat ministrul.

El a menţionat că, „pentru ca să nu ne facem false speranţe, trebuie să înţelegem că termenul de 28 noiembrie este de intrare în vigoare”.