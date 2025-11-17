G4Media.ro
Agenţia Federală a Aviaţiei din SUA pune capăt restricţiilor în spaţiul aerian…

Sursa Foto: Facebook/ American Airlines

Agenţia Federală a Aviaţiei din SUA pune capăt restricţiilor în spaţiul aerian decise în timpul paraliziei bugetare

Agenţia Federală a Aviaţiei (FAA) din SUA a anunţat duminica aceasta că, începând de luni, pune capăt reducerii numărului de zboruri decise în timpul paraliziei bugetare pentru a face faţă absenţei de controlori ai traficului aerian, informează AFP, transmite Agerpres.

„Aceasta înseamnă că operaţiunile normale pot fi reluate în tot spaţiul aerian naţional” începând cu ora 06:00 luni la Washington (10:00 GMT), a scris FAA într-un comunicat.

Pe 7 noiembrie, o reducere cu 10% a zborurilor interne în 40 de aeroporturi cele mai frecventate ale ţării a fost impusă în faţa lipsei de personal în turnurile de control. În plină paralizie bugetară, acestor funcţionari li se ceruse să lucreze fără a fi plătiţi.

Mai multe mii de zboruri au fost anulate înainte ca restricţiile să fie relaxate progresiv.

În pofida încheierii miercuri a celui mai lung „shutdown” din istoria SUA, nivelul reducerilor era încă fixat la 3% în acest sfârşit de săptămână. Însă duminică FAA a explicat că a observat companii aeriene care nu au respectat aceste cote.

Datorită încheierii acestor restricţii, „putem acum să ne concentrăm din nou eforturile asupra recrutării masive de controlori de trafic aerian şi asupra punerii în funcţiune a unui sistem absolut nou pentru control al traficului aerian”, a declarat secretarul american pentru transporturi, Sean Duffy, citat în comunicat.

Întoarcerea la normalitate va reveni cu puţin înainte de marile plecări pentru festivităţile de Thanksgiving, întâlniri familiale foarte importante pentru americani, pe 27 noiembrie. Un record de pasageri este aşteptat să fie înregistrat în acea perioadă.

