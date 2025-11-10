Acord provizoriu în Senatul SUA pentru a pune capăt paraliziei bugetare / Sute de mii de angajaţi federali sunt în şomaj tehnic

Senatorii americani au ajuns duminică la un acord provizoriu pentru a pune capăt paraliziei bugetare care a blocat unele servicii publice pentru un timp record, de 40 de zile, conform mai multor media, preluate de AFP, transmite Agerpres.

Aleşii republicani şi democraţi au convenit să finanţeze guvernul până în ianuarie, au relatat CNN şi Fox News.

Măsura a trecut rapid de un vot procedural, aparent cu un sprijin suficient din partea democraţilor, pentru a trimite proiectul de lege în Camera Reprezentanţilor.

Dacă şi Camera aprobă măsura, aceasta va fi apoi înaintată preşedintelui Donald Trump pentru promulgare.

Acest avans ridică speranţe pentru o revenire rapidă la normalitate, în contextul în care transportul aerian şi plăţile pentru asistenţa socială sunt perturbate, iar sute de mii de angajaţi federali sunt în şomaj tehnic sau lucrează fără plată de la 1 octombrie.

„Se pare că ne apropiem de sfârşitul shutdown-ului”, a declarat preşedintele Donald Trump presei la întoarcerea la Casa Albă, după ce a petrecut weekendul la staţiunea sa Mar-a-Lago din Florida.

Potrivit unor aleşi, acordul obţinut de democraţi în Senat urmează să permită, printre altele, reluarea programului de asistenţă alimentară care sprijină 42 de milioane de americani şi care a fost suspendat din cauza blocajului bugetar.

De asemenea, acesta include anularea demiterii, luna trecută, a mii de angajaţi federali de către Donald Trump şi organizarea unui vot privind prelungirea ajutorului medical, care urmează să expire la sfârşitul anului.

Propunerea „va proteja angajaţii federali de concedierile abuzive, îi va reintegra pe cei care au fost concediaţi pe nedrept în timpul shutdown-ului şi va asigura că angajaţii federali îşi primesc salariile retroactiv”, a declarat senatorul democrat Tim Kaine, citat într-un comunicat.

Liderul minorităţii din Senat, Chuck Schumer, a deplâns însă faptul că extinderea ajutorului pentru sănătate a fost supusă unui vot, şi nu adoptării directe.

„Această luptă va continua şi trebuie să continue”, a declarat el în camera superioară.

Din cauza impactului paraliziei bugetare asupra controlului traficului aerian, peste 2.700 de zboruri în Statele Unite au fost anulate şi 10.000 au fost întârziate duminică, conform site-ului FlightAware.

Printre aeroporturile afectate s-au numărat Newark şi LaGuardia din New York, O’Hare din Chicago şi Hartsfield-Jackson din Atlanta.

Duminică, secretarul pentru transporturi, Sean Duffy, a avertizat că o închidere prelungită a guvernului va agrava situaţia, sărbătoarea Thanksgiving apropiindu-se la sfârşitul lunii.

„Traficul aerian se va reduce dramatic, în timp ce toată lumea vrea să călătorească pentru a-şi vedea familiile”, a avertizat el la Fox News.

„Veţi vedea mai puţini controlori de trafic aerian venind la muncă, ceea ce înseamnă că vor exista doar o mână de zboruri care decolează şi aterizează”, a adăugat el.

Revenirea la traficul aerian normal ar putea dura câteva zile după sfârşitul paraliziei, deoarece finanţarea federală, care include salariile, are nevoie de timp pentru a repune lucrurile în mişcare.

Trump a menţionat impasul bugetar, cauzat de dezacordurile dintre republicani şi democraţi din Congres, ca fiind unul dintre motivele seriei de înfrângeri electorale suferite de partidul său pe 4 noiembrie.