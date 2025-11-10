Schimbări importante în ierarhiile din F1: Ferrari, încă un weekend de coșmar

Învingător în Marele Premiu al Braziliei, Lando Norris a profitat din plin de locul 5 ocupat de coechipierul Oscar Piastri pentru a se distanța la 24 de puncte în fruntea ierahiei din Formula 1. Weekendul de cursă a fost unul dezastruos pentru Ferrari: echipa de la Maranello nu a adunat vreun punct și a căzut pe locul 4 în clasamentul constructorilor.

Ferrari a coborât pe 4 la constructori – Sezonul este unul mediocru pentru Scuderie

Cu trei etape înainte de finalul sezonului din F1, Lando Norris devine favorit tot mai important la câștigarea titlului mondial. Etapa de la Interlagos a fost una perfectă pentru britanic: a făcut „dubla”.

S-a impus atât la Sprtint, cât și în Marele Premiu al Braziliei, iar acum distanța care-l separă de Oscar Piastri, principalul următoritor, este de 24 de puncte.

De asemenea, Norris are 49 de puncte în fața lui Max Verstappen, iar acum soarta câștigării locului 1 este doar în mâinile sale.

Între Piastri (locul doi) și Verstappen (locul trei) au mai rămas doar 25 de puncte, asta în condițiile în care în vară cei doi erau separați de 104 puncte (!). Max poate profita de forma slabă a australianului și poate forța urcarea pe locul al doilea la finalul sezonului din F1.

Schimbări importante au avut loc și la constructori: Ferrari a bifat un nou weekend dezamăgitor: Leclerc și Hamilton nu au terminat cursa de la Interlagos, iar echipa de la Maranello a coborât pe locul 4 în ierarhia constructorilor.

Este un sezon de coșmar pentru Ferrari, echipă care la începutul anului voia să bifeze „dubla”: piloți și constructori.

Concret, în acest moment Ferrari este la 36 de puncte în urma Mercedes (locul doi) și la 4 în urma RedBull (a fost depășită și de echipa de la Milton Keynes).

„Sezon de uitat”, a titrat Gazzetta dello Sport după cursa dezastruoasă pe care Ferrari a bifat-o în Brazilia.

Clasamentul piloților după cursa din Brazilia

Lando Norris (McLaren) 390 puncte Oscar Piastri (McLaren) 366 Max Verstappen (RedBull) 341 George Russell (Mercedes) 276 Charles Leclerc (Ferrari) 214 Lewis Hamilton (Ferrari) 148 Kimi Antonelli (Mercedes) 122 Alexander Albon (Williams) 73 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 43 Isack Hadjar (Racing Bulls) 43 Oliver Bearman (Haas) 40 Fernando Alonso (Aston Martin) 40 Carlos Sainz (Williams) 38 Liam Lawson (Racing Bulls) 36 Lance Stroll (Aston Martin) 32 Esteban Ocon (Haas) 30 Yuki Tsunoda (RedBull) 28 Pierre Gasly (Alpine) 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19 Franco Colapinto (Alpine) 0 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasament constructori

McLaren 756 puncte / campioană Mercedes 398 RedBull 366 Ferrari 362 Williams 111 Racing Bulls 82 Aston Martin 72 Haas 70 Kick Sauber 62 Alpine 22.

