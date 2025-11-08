UPS își consemnează la sol flota de avioane MD-11 după accidentul care a provocat 14 morți în Kentucky
Transportatorul aerian american UPS a anunţat că îşi consemnează la sol flota de avioane cargo MD-11, „din precauţie”, după accidentul care a făcut 14 victime, marţi, în Kentucky, în centrul-estul Statelor Unite, relatează AFP, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
„Ca măsură de precauţie şi în interesul siguranţei, am luat decizia de a imobiliza temporar flota noastră de MD-11”, a anunţat UPS într-un comunicat publicat online vineri seara.
„Imobilizarea se aplică imediat. Am luat această decizie la recomandarea producătorului avionului”, a adăugat compania de curierat şi logistică.
Un avion McDonnell Douglas MD-11, cu destinaţia Hawaii, s-a prăbuşit marţi, la scurt timp după decolarea de pe aeroportul internaţional Muhammad Ali din Louisville, după ce unul dintre motoarele sale s-a desprins. Aeronava a explodat şi a luat foc la impactul cu clădirile situate în apropierea aeroportului, ucigând cel puţin 14 persoane. Trei membri ai echipajului se aflau la bordul avionului, care s-a oprit la aproape 5 km de terminalul aeroportului.
Compania a declarat că a pus în aplicare planuri de urgenţă „pentru a garanta că poate continua să ofere un serviciu fiabil”.
Avioanele MD-11 reprezintă aproximativ 9% din flota UPS, potrivit companiei.
Gigantul din domeniul livrărilor FedEx şi-a imobilizat, de asemenea, flota de avioane MD-11 în timp ce îşi revizuieşte securitatea, potrivit relatărilor din presa americană.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
MAE avertizează românii care călătoresc în Statele Unite de posibile întârzieri și anulări de zboruri din cauza blocajului guvernamental
Joe Biden afirmă că Trump a „distrus” democrația, într-o critică aspră: „A dat cu bila de demolat în democrație”
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.