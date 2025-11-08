G4Media.ro
UPS își consemnează la sol flota de avioane MD-11 după accidentul care…

Incendiu după ce un avion american cargo a căzut în Kentucky
Sursa foto: Captură video

UPS își consemnează la sol flota de avioane MD-11 după accidentul care a provocat 14 morți în Kentucky

Transportatorul aerian american UPS a anunţat că îşi consemnează la sol flota de avioane cargo MD-11, „din precauţie”, după accidentul care a făcut 14 victime, marţi, în Kentucky, în centrul-estul Statelor Unite, relatează AFP, transmite News.ro.

„Ca măsură de precauţie şi în interesul siguranţei, am luat decizia de a imobiliza temporar flota noastră de MD-11”, a anunţat UPS într-un comunicat publicat online vineri seara.

„Imobilizarea se aplică imediat. Am luat această decizie la recomandarea producătorului avionului”, a adăugat compania de curierat şi logistică.

Un avion McDonnell Douglas MD-11, cu destinaţia Hawaii, s-a prăbuşit marţi, la scurt timp după decolarea de pe aeroportul internaţional Muhammad Ali din Louisville, după ce unul dintre motoarele sale s-a desprins. Aeronava a explodat şi a luat foc la impactul cu clădirile situate în apropierea aeroportului, ucigând cel puţin 14 persoane. Trei membri ai echipajului se aflau la bordul avionului, care s-a oprit la aproape 5 km de terminalul aeroportului.

Compania a declarat că a pus în aplicare planuri de urgenţă „pentru a garanta că poate continua să ofere un serviciu fiabil”.

Avioanele MD-11 reprezintă aproximativ 9% din flota UPS, potrivit companiei.

Gigantul din domeniul livrărilor FedEx şi-a imobilizat, de asemenea, flota de avioane MD-11 în timp ce îşi revizuieşte securitatea, potrivit relatărilor din presa americană.

