Senatorul PSD (ex-POT) Paul Pintea, urmărit de poliție pe străzile din Zalău, după ce a refuzat să oprească mașina. Avea permisul suspendat și este recidivist în astfel de fapte

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Senatorul PSD Paul Pintea a fost urmărit sâmbătă noaptea pe străzile din Zalău, după ce a refuzat să oprească la semnalele unui echipaj de poliție. Acesta conducea mașina deși avea permisul de conducere suspendat, relatează Monitorul de Sălaj. Mașina sa a fost blocată de polițiști după o scurtă urmărire.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Deși poliția nu a făcut public numele șoferului, comunicatul precizează că bărbatul are 37 de ani și este senator, motiv pentru care cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

A treia faptă similară. Pintea are deja două condamnări

Paul Pintea se află la al treilea incident de conducere fără permis, scrie publicația. În martie 2024, a fost condamnat la 1 an și 2 luni cu suspendare pentru conducere fără permis și obligat la muncă în folosul comunității. La câteva luni după această condamnare, a fost depistat din nou în trafic, tot fără permis.

În iunie 2025, ÎCCJ l-a condamnat la 1 an și 5 luni de închisoare, contopită cu prima pedeapsă, însă senatorul a contestat sentința, astfel că aceasta nu este definitivă.

În urma noului incident, Pintea riscă până la trei ani de închisoare cu executare.

Senator intrat în Parlament pe listele POT, apoi migrat la PSD

Inițial, Pintea a intrat în Parlament pe listele partidului POT, însă a migrat ulterior la PSD. Nivelul său de studii a atras atenția în spațiul public, după ce și-a trecut în CV cursuri la o așa-numită “academie de matrimoniale”. În realitate, acesta a absolvit 10 clase și are calificarea de zidar.

În Senat, Paul Pintea este membru în Comisia pentru Transporturi și Comisia pentru Buget-Finanțe.