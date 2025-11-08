Vremea ține cu Formula – Prognoza meteo se îmbunătățește în Brazilia pentru cursele de pe Interlagos

Iese soarele pe străzile din Sao Paolo, mai specific pe circuitul Interlagos. Prognozele de ploaie au fost revizuite în scădere înaintea cursei de sprint a Marelui Premiu al Braziliei de Formula 1, care își va avea startul de la ora 16:00 în România.

Vremea rămâne favorabilă și pentru cursa de calificări, care își va alinia piloții pe circuit de la ora 19:00.

Alertele de ciclon au fost ridicate la São Paulo, iar partea cea mai puternică a depresiunii, care trebuia să lovească orașul între orele șase și nouă dimineața, nu a fost atât de violentă precum se anticipa. Pe circuitul de la Interlagos, asfaltul este încă ud, marginile pistei sunt noroioase, dar deja, cu două ore înainte de startul cursei sprint (15:00), se pot vedea colțuri de cer senin, transmite L’Equipe.

Șansele de ploaie au scăzut la 40% sâmbătă dimineața. Totuși, următoarele averse sunt așteptate spre finalul calificărilor. Rafale puternice de vânt sunt prognozate (între 50 și 60 km/h), dar planul de urgență al FIA ar trebui să rămână în sertar, iar ziua ar trebui să se desfășoare fără probleme… meteorologice.

Marele Premiu de F1 al Braziliei, program complet

Vineri, 7 noiembrie

Antrenament 1 / Lando Norris – cel mai rapid

Calificări Sprint: / Lando Norris, pole position

Sâmbătă, 8 noiembrie

Cursa Sprint: 16:00 – 17:00 / Antena 3 și Antena Play direct

Calificări: 20:00 – 21:00 / Antena 3, Antena Play

Duminică, 8 noiembrie

Cursa: 19:00 / Antena 3, Antena Play

Circuitul de la Interlagos

Primul Grand Prix: 1973

Lungime circuit: 4,309 km

Numărul de tururi: 71

Distanță totală: 305,939 km

Cel mai rapid tur: Valtteri Bottas, în 2018 (Mercedes): 1:10.540

Ce a fost în 2024

Pole position: Lando Norris (McLaren)

Cel mai rapid tur: Max Verstappen (RedBull) 1:20.472 în turul 67

Locul 1: Max Verstappen (RedBull)

Locul 2: Esteban Ocon (Alpine)

Locul 3: Pierre Gasly (Alpine)

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez

Lando Norris (McLaren) 357 puncte Oscar Piastri (McLaren) 356 Max Verstappen (RedBull) 321 George Russell (Mercedes) 258 Charles Leclerc (Ferrari) 210 Lewis Hamilton (Ferrari) 146 Kimi Antonelli (Mercedes) 97 Alexander Albon (Williams) 73 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39 Carlos Sainz (Williams) 38 Fernando Alonso (Aston Martin) 37 Oliver Bearman (Haas) 32 Lance Stroll (Aston Martin) 32 Liam Lawson (Racing Bulls) 30 Esteban Ocon (Haas) 30 Yuki Tsunoda (RedBull) 28 Pierre Gasly (Alpine) 20 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19 Franco Colapinto (Alpine) 0 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

McLaren 713 puncte / campioană Ferrari 356 Mercedes 355 RedBull 346 Williams 111 Racing Bulls 72 Aston Martin 69 Haas 62 Kick Sauber 60 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1

