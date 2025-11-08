G4Media.ro
Monoposturi de Formula 1 întrecându-se pe circuit. McLaren, Ferrari, RedBull și Mercedes, printre primele din cursă.
Formula 1 / Sursa foto: captură video

Vremea ține cu Formula – Prognoza meteo se îmbunătățește în Brazilia pentru cursele de pe Interlagos

Iese soarele pe străzile din Sao Paolo, mai specific pe circuitul Interlagos. Prognozele de ploaie au fost revizuite în scădere înaintea cursei de sprint a Marelui Premiu al Braziliei de Formula 1, care își va avea startul de la ora 16:00 în România.

Vremea rămâne favorabilă și pentru cursa de calificări, care își va alinia piloții pe circuit de la ora 19:00.

Alertele de ciclon au fost ridicate la São Paulo, iar partea cea mai puternică a depresiunii, care trebuia să lovească orașul între orele șase și nouă dimineața, nu a fost atât de violentă precum se anticipa. Pe circuitul de la Interlagos, asfaltul este încă ud, marginile pistei sunt noroioase, dar deja, cu două ore înainte de startul cursei sprint (15:00), se pot vedea colțuri de cer senin, transmite L’Equipe.

Șansele de ploaie au scăzut la 40% sâmbătă dimineața. Totuși, următoarele averse sunt așteptate spre finalul calificărilor. Rafale puternice de vânt sunt prognozate (între 50 și 60 km/h), dar planul de urgență al FIA ar trebui să rămână în sertar, iar ziua ar trebui să se desfășoare fără probleme… meteorologice.

Marele Premiu de F1 al Braziliei, program complet

Vineri, 7 noiembrie

Sâmbătă, 8 noiembrie

  • Cursa Sprint: 16:00 – 17:00 / Antena 3 și Antena Play direct
  • Calificări: 20:00 – 21:00 / Antena 3, Antena Play

Duminică, 8 noiembrie

  • Cursa: 19:00 / Antena 3, Antena Play

Circuitul de la Interlagos

  • Primul Grand Prix: 1973
  • Lungime circuit: 4,309 km
  • Numărul de tururi: 71
  • Distanță totală: 305,939 km
  • Cel mai rapid tur: Valtteri Bottas, în 2018 (Mercedes): 1:10.540

Ce a fost în 2024

  • Pole position: Lando Norris (McLaren)
  • Cel mai rapid tur: Max Verstappen (RedBull) 1:20.472 în turul 67
  • Locul 1: Max Verstappen (RedBull)
  • Locul 2: Esteban Ocon (Alpine)
  • Locul 3: Pierre Gasly (Alpine)

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez

  1. Lando Norris (McLaren) 357 puncte
  2. Oscar Piastri (McLaren) 356
  3. Max Verstappen (RedBull) 321
  4. George Russell (Mercedes) 258
  5. Charles Leclerc (Ferrari) 210
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) 146
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) 97
  8. Alexander Albon (Williams) 73
  9. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41
  10. Isack Hadjar (Racing Bulls) 39
  11. Carlos Sainz (Williams) 38
  12. Fernando Alonso (Aston Martin) 37
  13. Oliver Bearman (Haas) 32
  14. Lance Stroll (Aston Martin) 32
  15. Liam Lawson (Racing Bulls) 30
  16. Esteban Ocon (Haas) 30
  17. Yuki Tsunoda (RedBull) 28
  18. Pierre Gasly (Alpine) 20
  19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19
  20. Franco Colapinto (Alpine) 0
  21. Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

  1. McLaren 713 puncte / campioană
  2. Ferrari 356
  3. Mercedes 355
  4. RedBull 346
  5. Williams 111
  6. Racing Bulls 72
  7. Aston Martin 69
  8. Haas 62
  9. Kick Sauber 60
  10. Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1

