Daniel Băluță șochează, la Prima TV: Eu sunt singurul candidat antisistem

Daniel Băluță șochează, la Prima TV: Eu sunt singurul candidat antisistem

Aflat în studio la Prima TV, în cadrul emisiunii „Insider politic” moderată de Sebastian Zachmann, Daniel Băluță s-a declarat, fără nicio ezitare, candidatul antisistem la alegerile pentru Primăria Capitalei. Declarația a venit pe fondul unei discuții în care actualul primar al Sectorului 4 a punctat faptul ca nu-si dorește nici sa ajungă Președinte al României nici să fie șef al PSD-ului.

„Vă spun ceva foarte important despre mine. Dintre toți candidații, eu sunt singurul candidat antisistem. Sunt singurul care am reușit să depășesc barierele, care am reușit să fac metrou, spitale, stație de pompieri. Asta înseamnă ca am găsit energia, tenacitate, diplomația, spiritul de cooperare și de colaborare pentru a depăși toate obstacolele. Știți doar, în trecut m-am prezentat ca fiind cel mai de dreapta primar de stânga. Acum, când verbal, mulți dintre candidați se declară antisistem, adevărul este ca de fapt, singurul candidat care a dovedit că este antisistem sunt eu!”, a declarat Daniel Băluță.

