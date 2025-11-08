Curtea Supremă din Brazilia menține pedeapsa de 27 de ani de închisoare pentru Jair Bolsonaro, acuzat de tentativă de lovitură de stat

O majoritate a membrilor Curţii Supreme braziliene a respins vineri – prin vot – un apel, confirmând astfel pedeapsa de 27 de ani de închisoare a fostului preşedinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro, în vârstă de 70 de ani, găsit vionovat de o tentativă de lovitură de stat, potrivit unei surse judiciare, relatează AFP, transmite News.ro.

Această hotărâre urmează însă să fie anunţată în mod oficial la termenul stabilit de către Curte, la miezul nopţii, pe 14 octombrie.

Fostul şef de stat (2019-2022) a fost găsit vinovat, în septembrie, de faptul că a fost conducătorul unei ”organizaţii criminale” care a conspirat cu scopul de a se ”menţine în mod autoritarist la putere” după o victorie a rivalului său de stânga, Luiz Inacio Lula da Silva, în alegerile prezidenţiale din octombrie 2022.

Apărarea lui Bolsonaro a făcut apel împotriva acestei hotărâri, denunţând ”nedreptatea profundă” şi ”ambiguităţile, omisiunile şi contradicţiile” procesului şi cerând o reducere a pedepsei fostului preşedinte, într-un recurs atât cu privire la formă, cât şi pe fondul dosarului.

Trei dintre cei patru judecători ai Curţii Supreme însărcinaţi să examineze recursul l-au respins, într-o sesiune prin videoconferinţă.

”HOTĂRÂREA JUSTIŢIEI JUSTIFICĂ TOATE ETAPELE CALCULULUI PEDEPSEI”

Judecătorul Alexandre de Moraes, însărcinat cu dosarul, a fost primul care s-a exprimat vineri şi a respins toate argumentele apărării.

Într-un document – de 141 de pagini – pe care AFP scrie că l-a consultat, judecătorul de Moraes a reafirmat rolul jucat de Bolsonaro în calitate de şef al unei organizaţii criminale care, împreună cu alţi colaboratori, a conspirat să submineze statul de drept democratic.

El reafirmă de asemenea rolul lui Bolsonaro de instigator al evenimentelor de la 8 ianuarie 2023, când sute de susţinători ai acestuia au luat cu asalt clădiri guvernamentale la Brasilia.

Judecărorul neagă orice ”atingere adusă dreptului apărării” şi arată că toate elementele de probă au fost puse la dispoziţia avocaţilor.

El exclude orice reducere a pedepsei.

”Hotărârea justifică toate etapele calcului pedepsei”, scrie judecătorul de Moraes.

Alţi doi judecători au votat în acelaşi sens, la puţin timp după aceea.

În aşteptarea hotărârii, fostul preşedinte brazilian se află în arest la domiciliu şi are interdicţia de a face declaraţii publice şi de a se exprima pe reţele de socializare.

UN ULTIM RECURS

Bolsonaro poate face un ultim recurs – mai mult pe fond -, în cazul în care hotărârea Curţii Suprmee îi este defavorabilă.

Acesta poate fi respins, fără ca judecătorii să se pronunţe prin vot.

În acest caz, fostul şef de stat poate fi încarcerat.

Din cauza unor probleme de sănătate ale lui Bolsonaro, Curtea îi poate permite să-şi ispăşească pedeapsa la domiciliu, din cauza sechelelor unei înjunghieri în abdomen, în 2018.

Fostul preşedinte brazilian Fernando Collor de Mello (1990-1992) a fost încarcerat la domiciliu, din motive de sănătate, după ce a fost condamnat la opt ani de închisoare cu privire la corupţie.

Preşedintele american Donald Trump şi Guvernul său exercită presiuni asupra autorităţilor judiciare braziliene, pe care le acuză de urmărirea pe nedrept a lui Jair Bolsonaro, un fost aliat al locatarului Casei Albe.

Judecătorul Curţii Supreme Alexandre de Moraes – principala ţintă a autortăţilor americane – este vizat, de la sfârşitul lui iulie, de sancţiuni economice.

Washingtonul îl acuză de ”orchestrarea unei vânători de vrăjitoare”.

Aceste sancţiuni au fost extinse, în septemberie, la soţia magistratului.