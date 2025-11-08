EXCLUSIV Managerul Synergetics, compania care făcea PUG în București și alte orașe, dar și-a închis activitatea: ”Timpul proiectului este dictat de urgențe politice, calitatea devine negociabilă / Această formă de corupție nu face victime directe, dar are consecințe majore”

Synergetics, compania care a lucrat la întocmirea planurilor urbanistice generale (PUG) în București, Constanța, Craiova și alte mari orașe, a anunțat, săptămâna trecută, că își închide activitatea.

Adrian Ilie, managerul companiei, a declarat pentru G4Media și Info Sud-Est că decizia a fost luată după ”mulți ani de colaborare cu administrațiile locale” în urma cărora a ajuns la concluzia că planificarea urbană ”nu are un model economic clar în România”.

Mai mult, spune Ilie, bugetele sunt gândite pe termen scurt, fapt care afectează coerența activității echipei:

”Bugetele sunt gândite pe termen scurt, echipele se destramă între proiecte, iar competența acumulată se pierde odată cu fiecare contract. Am simțit că am ajuns la capătul firesc al unui model care nu este sustenabil și care validează mai degrabă continuitatea birocratică decât performanța profesională”.

Corupție, ca negociere a calității în funcție de context

Întrebat sub ce forme a întâlnit corupția în colaborarea cu primăriile, Adrian Ilie susține că nu s-a confruntat cu acte de corupție în sens clasic, dar a întâlnit ”o formă mai subtilă”: Corupția criteriilor:

”Corupția, în sensul ei clasic, nu a făcut parte din experiența noastră profesională. Dar există o formă mai subtilă, mult mai prezentă – corupția criteriilor. Nu este vorba despre fapte penale, ci despre o deformare treptată a modului în care se iau deciziile. Apare atunci când competența e înlocuită de proximitate – adică de preferința pentru relații, nu pentru criterii profesionale, când timpul proiectului este dictat de urgențe politice, iar calitatea devine negociabilă în funcție de context. Această formă de corupție nu are victime directe, dar are consecințe majore. Ea produce instituții care nu mai știu să distingă între competență și conveniență. În locul unui sistem care caută soluția corectă, se instalează unul care caută soluția confortabilă. Nu e nevoie de vinovați ca un sistem să greșească direcția. Uneori e suficient ca oamenii buni să se obișnuiască cu ideea că nu mai pot schimba nimic”.

Managerul Synergetics susține că toate documentațiile la care compania a lucrat au fost predate integral beneficiarilor, iar datele și livrabilele pot fi utilizate fără restricții:

”Toate documentațiile realizate de Synergetics au fost predate integral beneficiarilor, pentru etapele asumate până în prezent. Nicio informație nu va fi reținută, iar datele și livrabilele pot fi utilizate fără nicio restricție. Mai departe, decizia de continuare aparține exclusiv administrațiilor locale. Ele pot folosi ceea ce am livrat, pot continua cu asociații acolo unde aceștia figurează în contract sau pot relua procesul – cadrul legal permite toate aceste opțiuni. În planificarea urbană, serviciile nu se bazează pe planșe, ci pe o memorie colectivă a procesului. Această memorie include deciziile, analiza, dialogul și înțelegerea contextului. Când ea se rupe, nu se pierd doar documente, ci și substanta gândirii care le-a generat”.

Cazul Constanța, cu PUG început în 2020: ”Au ignorat o decizie convenită cu propriii juriști”

Planul Urbanistic General al Constanței este vechi de peste 30 de ani și a expirat în anul 2009. Orașul s-a dezvoltat haotic din punct de vedere arhitectural și imobiliar și a fost victima tranzacțiilor ilegale care au adus condamnări definitive cu executare, inclusiv a fostului primar Radu Mazăre.

Fosta administrație condusă de primarul Decebal Făgădău a demarat procedurile pentru elaborarea unui nou PUG în 2019, iar contractul de achiziție a fost semnat în 2020.

Cu toate astea, orașul nu are nici astăzi un PUG, iar compania și-a închis activitatea. Adrian Ilie susține că PUG Constanța implica și etapa de studii, pe care Synergetics a respectat-o și că la mijloc este vorba despre o interpretare abuzivă a contractului de către primărie:

”Contractul prevedea explicit, la art. 8.2, că recepția se face pentru livrabile, nu pentru etape (…) În ciuda acestor prevederi, Primăria Constanța a ales să plătească doar „etape”, ignorând faptul că legea și contractul definiseră recepția și plata la nivel de livrabil. Mai mult, potrivit Legii nr. 72/2013, autoritățile contractante sunt obligate să plătească în maximum 30 de zile de la recepție: „Procedura de recepție nu poate depăși 30 de zile, iar clauzele care stabilesc termene mai mari de plată sunt considerate abuzive și lovite de nulitate absolută. Cu toate acestea, Primăria a emis nota de comandă pentru Faza 1.2 fără a achita livrabilele din Faza 1.1, încălcând propria ordine de execuție prevăzută de contract și spiritul Legii 72/2013”, explică managerul societății.

Ilie mai spune și că pentru a evita blocajul, Synergetics a propus în octombrie 2020 semnarea unui act adițional care să clarifice modul de plată etapizat, având în vedere durata mare și natura complexă a proiectului:

”O soluție logică și conformă cu legislația fiscală și practica națională. Actul adițional fusese agreat inițial la nivel juridic în cadrul Primăriei Constanța, inclusiv de către administratorul public Felicia Ovanesian și serviciul juridic, în urma unor discuții tehnice purtate în instituție”

Managerul Synergetics mai spune că documentul avea prevederi clare, dar a fost blocat de fostul manager al orașului Felicia Ovanesian:

”Documentul era extrem de simplu – doar două articole – prin care se preciza că plata urma să se facă după fiecare fază, proporțional cu livrabilele recepționate, fără a schimba valoarea sau durata contractului. La o săptămână după ce forma finală fusese convenită, Felicia Ovanesian a refuzat semnarea actului adițional, invocând în favoarea primăriei neconcordanțele din propriul caiet de sarcini – erori de corelare care generaseră chiar ambiguitățile interpretative. Această decizie nu a fost benefică pentru nimeni – nu a protejat bugetul public, nu a clarificat contractul și nu a permis continuitatea proiectului”, a declarat pentru ISE și G4Media Adrian Ilie.

Managerul Synergetics dă exemplul Primăriei Brașov:

”Această soluție ar fi fost perfect legală și rezonabilă. În mod similar, Primăria Brașov a încheiat un act adițional aproape identic pentru un contract de aceeași natură, fără nicio ezitare, tocmai pentru a respecta legislația fiscală și pentru a evita ca prestatorul să fie pus în situația de a finanța, din resurse proprii, un proiect public de lungă durată”.

”Argumentele juridice și logice au fost ignorate”

În cazul Constanței, Adrian Ilie vorbește despre ”un mecanism administrativ profund dezechilibrat” în care contractele publice sunt făcute „ca să protejeze instituția, nu rezultatul”.

”La Constanța, însă, argumentele juridice și logice au fost ignorate. Situația a evidențiat un mecanism administrativ profund dezechilibrat – contractele publice au fost concepute să protejeze instituția, nu rezultatul. Consultanții au fost nevoiți să susțină aproape 2 de muncă din resurse proprii, într-un sistem care consumă competență fără să o valorifice. A fost un exemplu al felului în care administrația a deplasat întreaga povară profesională asupra celor care au produs efectiv lucrarea, transformând colaborarea într-un parteneriat unilateral între profesioniști și birocrație”.

Ilie mai spune și că în cazul Constanței se dovedește că, ”în administrație, blocajul nu vine din prudență, ci din refuzul de a acționa corect atunci când soluția există”:

”În loc să caute rezolvarea care ar fi ținut orașul în mișcare, conducerea administrativă a preferat ambiguitatea, transformând un contract tehnic într-un conflict artificial”.

Ilie spune și că fostul administrator al orașului, Felicia Ovanesian, care a părăsit funcția după ce a intrat în conflict cu primarul Vergil Chițac care a numit-o în funcție, a ignorat o soluție pe care a convenit-o cu proprii juriști:

”Felicia Ovanesian, în poziția de administrator public, a avut în față o soluție legală, convenită cu propriii juriști, dar a ales să o respingă — un gest care nu a protejat nici bugetul public, nici proiectul. Într-un moment în care interesul orașului ar fi trebuit să primeze, decizia a fost una de blocare deliberată, nu de prudență. Un Plan Urbanistic General nu este doar o lucrare tehnică, ci un angajament între administrație și viitorul comunității. Constanța nu a pierdut doar timp – a pierdut sensul acestui angajament – acela de a construi în loc să oprească”, mai spune managerul Synergetics.

Reprezentantul companiei explică faptul că a mers în instanță pentru a-i cere Primăriei Constanța să-i plătească activitatea prestată:

”În 2022 Synergetics s-a adresat instanței pentru clarificarea dreptului de plată aferent Fazei 1.1. Procedura juridică nu a adus soluția așteptată, dar a confirmat ceea ce devenise deja evident – în România, un contract clar și o lucrare recepționată nu sunt suficiente dacă administrația alege să ignore spiritul legii”, a mai declarat Adrian Ilie, managerul Synergetics, pentru ISE și G4Media.

Ce spune Primăria Constanța

În replică, reprezentanții Primăriei Constanța au declarat pentru ISE și G4Media că în prezent se fac demersurile necesare pentru ca elaborarea PUG să poată continua fără să fie nevoie de reluarea procedurii de achiziție publică:

”Municipalitatea face demersurile necesare pentru ca activitatea să poată continua, fără a fi nevoie de reluarea procedurii de achiziție publică, astfel încât documentațiile deja realizate să fie valorificate”, a transmis primăria.

Primăria susține că a recepționat livrabilele aferente primelor două faze din cadrul Etapei 1, respectiv: elaborarea formei sintetizate a Planului Urbanistic General în vigoare și elaborarea studiilor de fundamentare analitice, consultative și prospective.

Reprezentanții administrației locale mai spun că au acoperit reglementarea urbanistică printr-un număr ”semnificativ” de PUZ (planuri urbanistice zonale, n.red.), astfel că activitatea nu a fost întreruptă:

”Aceste etape reprezintă o parte esențială a procesului de actualizare a PUG-ului și vor fi folosite ca bază pentru continuarea lucrărilor. Totodată, este important de menționat că municipalitatea a inițiat un număr semnificativ de planuri urbanistice zonale (PUZ), dintre care majoritatea sunt deja în execuție, acoperind aproximativ 80% din teritoriul care necesită reglementare urbanistică. Astfel, activitatea de planificare urbană a municipiului Constanța continuă fără întreruperi majore”.

Referitor la colaborarea cu Synergetics, Primăria Constanța a transmis doar faptul că a câștigat procesul privind plata facturilor către Synergetics: