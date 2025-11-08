G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Doi români urmăriți internațional, aduși în țară din Luxemburg și Olanda, pentru…

Emilyprofamily | Dreamstime.com

Doi români urmăriți internațional, aduși în țară din Luxemburg și Olanda, pentru executarea pedepselor cu închisoarea pentru infracțiuni de distrugere, respectiv rutiere

Articole8 Noi • 138 vizualizări 0 comentarii

La data de 7 noiembrie 2025, Poliţia Română a adus în ţară 2 persoane, pe numele cărora au fost emise mandate de executare a unor pedepse privative de libertate, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Poliţiştii au adus în ţară un bărbat, de 40 de ani, din Bacău, urmărit internaţional pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere. Acesta a fost adus din Marele Ducat de Luxemburg, având emis pe numele său, de către judecătoria Bacău, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 4 ani şi 2 luni.

Totodată, a fost adus în ţară un bărbat, de 29 de ani, din Suceava, urmărit internaţional pentru săvârşirea de infracţiuni la regimul rutier. Acesta a fost adus din Olanda, având emis pe numele său, de către Judecătoria Gura Humorului, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de un an şi 9 luni.

Persoanele în cauză au fost introduse în unităţi de detenţie, în vederea executării mandatelor.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.