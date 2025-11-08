Doi români urmăriți internațional, aduși în țară din Luxemburg și Olanda, pentru executarea pedepselor cu închisoarea pentru infracțiuni de distrugere, respectiv rutiere
La data de 7 noiembrie 2025, Poliţia Română a adus în ţară 2 persoane, pe numele cărora au fost emise mandate de executare a unor pedepse privative de libertate, transmite Agerpres.
Poliţiştii au adus în ţară un bărbat, de 40 de ani, din Bacău, urmărit internaţional pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere. Acesta a fost adus din Marele Ducat de Luxemburg, având emis pe numele său, de către judecătoria Bacău, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 4 ani şi 2 luni.
Totodată, a fost adus în ţară un bărbat, de 29 de ani, din Suceava, urmărit internaţional pentru săvârşirea de infracţiuni la regimul rutier. Acesta a fost adus din Olanda, având emis pe numele său, de către Judecătoria Gura Humorului, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de un an şi 9 luni.
Persoanele în cauză au fost introduse în unităţi de detenţie, în vederea executării mandatelor.
