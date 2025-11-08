Sponsorul principal al echipei de ciclism Israel Premier-Tech își retrage sprijinul după ce anunțase rebranduirea în 2026

Sponsorul principal al echipei de ciclism participantă sezon de sezon pe marile scene ale competiției cu pedale Israel Premier-Tech a anunțat vineri că a renunțat la finanțarea formației, după ce în urmă cu câteva zeci de zile anunțaseră că doresc rebranduirea și distanțarea de identitatea sa israeliană, potrivit The Guardian.

„Deși am luat act de decizia echipei de a-și schimba numele pentru sezonul 2026”, se arată în comunicat, „motivul central pentru care Premier Tech a ales să sponsorizeze această echipă a fost umbrit până în punctul în care nu mai este sustenabil pentru noi să continuăm ca sponsor.”

În ciuda acestei noi lovituri, echipa pare hotărâtă să meargă mai departe cu planurile pentru sezonul 2026, după ce, în septembrie, a declarat că rebranduirea este esențială pentru a asigura viitorul echipei.

Israel Premier-Tech a intrat într-o criză profundă din cauza protestelor masive declanșate împotriva prezenței sale la Vuelta a España (Turul Spaniei 2025), în septembrie, care s-au încheiat cu anularea ultimei etape a competiției, la Madrid, și au pus deseori în pericol integritatea cicliștilor și buna desfășurare a Corsa Rosa.

După acel episod, au fost anunțate noi proteste împotriva războiului Israelului în Gaza, amenințând să perturbe alte curse din Europa și chiar Grand Départ-ul Turului Franței de anul viitor, la Barcelona, în timp ce unele echipe rivale au luat în considerare boicotarea curselor la care participa IPT. Deși premierul israelian Benjamin Netanyahu a lăudat echipa pentru că „nu a cedat în fața urii” în urma numeroaselor manifestații pro-palestiniene de la Vuelta, IPT a anunțat ulterior că „se va îndepărta de identitatea sa israeliană”.

Echipa s-a retras, de asemenea, dintr-o serie de curse de o zi din toamnă (inclusiv ultimul monument al sezonului, Il Lombardia), invocând motive de securitate, în timp ce sponsorii – printre care Premier Tech și Factor Bikes – au cerut public schimbări de identitate. Cel mai valoros ciclist al echipei, canadianul Derek Gee, clasat al patrulea în Giro d’Italia 2025, a anunțat, la rândul său, rezilierea contractului, invocând „îngrijorări serioase” și adăugând că „anumite probleme au făcut imposibilă continuarea mea în cadrul echipei”.

Din componența actualei echipe Israel Premier-Tech face parte și cvadruplul câștigător al Turului Franței, acum în recuperare după ce a suferit o accidentare serioasă în vara acestui an.

Proprietarul de marcă al IPT, Sylvan Adams, care se autointitulează „ambasador neoficial al Israelului” și este un apropiat al lui Netanyahu, a recunoscut că despărțirea de numele Israel a fost o lovitură dureroasă:

„Este un moment foarte dureros în viața mea. Ca israelian al cărui sânge și inimă sunt albastre și albe, ca imigrant care a făcut din Israel casa sa, ca patriot și sionist, nu pot, în acest moment, să continui să joc un rol activ într-o echipă care nu mai poartă numele Israel.”