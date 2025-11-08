G4Media.ro
O asistentă de la Spitalul Județean Sibiu a suferit un infarct în…

Sursa foto: CJ Sibiu

O asistentă de la Spitalul Județean Sibiu a suferit un infarct în timpul serviciului. Colegii au intervenit și i-au salvat viața

Articole8 Noi • 359 vizualizări 0 comentarii

O asistentă medicală de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu a suferit un infarct în timpul serviciului, fiind în prezent sub tratament, după ce a fost salvată de colegii ei care au intervenit rapid, transmite Agerpres.

„O asistentă medicală din cadrul Secţiei Medicală 1 a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu a suferit un infarct în această dimineaţă, în timpul serviciului”, a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al spitalului, Cristina Bălău.

Potrivit reprezentantei spitalului, colegii asistentei au intervenit rapid şi astfel i-au salvat viaţa.

„Intervenţia rapidă a colegilor a făcut posibilă acordarea asistenţei medicale de specialitate, iar pacienta se află în viaţă, sub tratament şi atenta supraveghere a medicilor specialişti. Suntem alături de colega noastră şi de familia ei în aceste momente dificile şi îi transmitem întreaga susţinere şi gânduri de însănătoşire grabnică”, a adăugat Cristina Bălău.

