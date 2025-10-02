Cod portocaliu de ninsori abundente în zona de munte a judeţelor Caraş-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu şi Braşov

Zona de munte a judeţelor Caraş-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu şi Braşov este vizată de o avertizare Cod portocaliu de ninsori, care a intrat în vigoare joi dimineaţa la ora 10:00, transmite Agerpres.

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie, până vineri la ora 23:00, în aceste regiuni va ninge abundent, temporar viscolit (rafale de 70…80 km/h), şi se va depune strat consistent de zăpadă de 30…50 cm.

De asemenea, a fost emisă şi o atenţionare Cod galben de ninsori, care vizează, tot până vineri seara, estul Carpaţilor Meridionali şi Carpaţii de Curbură, la altitudini de peste 1500 m, unde va ninge temporar viscolit (rafale de 50…70 km/h) şi se va depune strat de zăpadă (10…30 cm).