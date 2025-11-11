Parchetul European: Trei persoane acuzate de fraudă în valoare de 1,2 milioane de euro în legătură cu sisteme de irigații în județul Vâlcea / Suspecții ar fi folosit acte false și au utilizat banii în scop personal

Parchetul European (EPPO) din București (România) a formulat acuzații împotriva a trei persoane pentru fraudă, în urma unei anchete privind proiecte de modernizare a sistemelor de irigații, sprijinite de UE. Suspecții sunt acuzați că au primit în mod necuvenit 1,2 milioane de euro, se arată într-un comunicat al Parchetului transmis G4Media.ro

Potrivit sursei citate, în cauză sunt trei organizații care au obținut sprijin din partea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) din România pentru patru proiecte de modernizare a sistemelor de irigații existente în localitățile Bucșani, Galicea și Olanu, din județul Vâlcea. Valoarea totală a subvențiilor pentru cele patru proiecte a fost de aproximativ 4 milioane de euro (18 575 634,53 RON), sub formă de fonduri nerambursabile. Pentru fiecare dintre cele patru proiecte s-a efectuat o plată în avans de 300 000 de euro (1 399 050,50 RON).

Ancheta a arătat că pentru cele patru proiecte au fost utilizate documente false sau inexacte, atât la momentul depunerii lor pentru obținerea finanțării, cât și în timpul executării lor. Mai mult, pe baza probelor, beneficiarii fondurilor au utilizat majoritatea avansului în propriul beneficiu, și nu în scopul pentru care acesta fusese acordat.

Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă pedepse cu închisoarea între doi și șapte ani.