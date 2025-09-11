Bărbat reținut de DNA pentru trafic de influență / A fost prins în flagrant când primea 60.000 de euro pentru a-i determina pe judecătorii Tribunalului București să pronunțe o soluție de restituire a cauzei la procuror într-un dosar penal intrumentat de Parchetul European

Suspectul de trafic de influență, Mihail-Cristinel Militaru, va fi adus joi, 11 septembrie, în fața Curții de Apel București cu propunere de arestare preventivă, fiind acuzat că și-ar fi traficat presupusa influență pe lângă judecătorii Tribunalului București pentru restituirea la procuror a unui dosar penal.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu 11 septembrie 2025, față de inculpatul Mihail-Cristinel Militaru, persoană fizică fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

„În zilele de 29 august 2025 și 4 septembrie 2025, inculpatul M.M.C. ar fi pretins de la o persoană (martor în cauză) suma totală de 180.000 de euro, promițând în schimbul sumei respective că își va exercita presupusa influență asupra judecătorilor din cadrul Tribunalului București, pentru a-i determina pe aceștia să pronunțe o soluție de restituire a cauzei la procuror, în cadrul procedurii de cameră preliminară, privind un dosar penal în care un om de afaceri a fost trimis în judecată de Parchetul European – EPPO”, au stabilit anchetatorii.

Pe 10 septembrie 2025, în timp ce se aflau într-un complex turistic din Delta Dunării, inculpatul Mihail-Cristinel Militaru ar fi primit de la martorul respectiv, prin intermediul unei alte persoane (suspect în cauză), suma de 60.000 de euro, moment în care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

Inculpatului i s-a adus la cunoștință calitatea procesuală, în conformitate cu prevederile 309 Cod de procedură penală.

Inculpatul va fi prezentat cu propunere de arestare preventivă Curții de Apel București.

În cauză se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane.

Cine este omul de afaceri trimis în judecată de Parchetul European

Jean Paul Tucan (56 de ani), patronul uneia dintre cele mai importante firme din județul Constanța, a fost trimis în judecată, pe 12 august 2025, de Parchetul European (EPPO), fiind acuzat de schimbarea destinaţiei fondurilor sau activelor obținute ori reținute din bugetul Uniunii Europene. Pe lista inculpaților se mai află firma J.T. Grup Oil SA patronată de Tucan, societate care a avut o cifră de afaceri de peste 45 de milioane de euro în 2024, precum și administratorul acestei firme, Andreea Elena Dublea.

Tucan a intrat și în vizorul DNA, fiind acuzat într-o anchetă legată de activități ilegale din Portul Constanța. Conform portalului instanțelor de judecată, dosarul a fost înregistrat la Tribunalul București și se află în faza de Cameră Preliminară. Alături de cei trei inculpați, pe lista părților se află, în calitate de parte civilă, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Rechizitoriul a fost întocmit de Parchetul European din România, iar acuzațiile sunt de schimbarea destinaţiei fondurilor sau activelor obținute ori reținute din bugetul Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, pentru care, în caz de vinovăție, inculpații riscă închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Dacă faptele au produs consecințe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate.

Într-un extras al rechizitoriului, consultat de G4Media, se arată că, în perioada 2019 – 29 august 2023, în cadrul derulării unui proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 pentru „Înființare port turistic de agrement pe malul Lacului Siutghiol”, fiecare dintre inculpații J.T. Grup Oil SA, Andreea Elena Dublea (administrator) și Jean Paul Tucan (asociat majoritar și administrator în fapt), a luat parte,

fără respectarea prevederilor legale, la schimbarea destinației fondurilor europene și naționale nerambursabile de 4,04 milioane lei, afectând finalitatea întregului proiect.

Înainte de trimiterea în judecată a inculpaților, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat că se constituie parte civilă în dosarul penal pentru recuperarea sumei de 4,04 milioane lei, plus 1,95 milioane lei dobândă calculată până la data de 16 iunie 2025.

Contactat de G4Media, Jean Paul Tucan a declarat: „Sunt total nevinovat, ceea ce scrie în rechizitoriu este opinia procurorului. Rechizitoriul este o maculatură”.