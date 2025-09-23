Ofițer de poliție la IPJ Argeș, soțul unei judecătoare de la Judecătoria Pitești, reținut de DNA sub acuzația de trafic de influență / Ar fi cerut 100.000 de euro pentru a-și exercita presupusa influență asupra unui magistrat pentru o soluție favorabilă într-un dosar penal

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Bogdan Robert Pascu, ofițer de poliție judiciară în cadrul I.P.J. Argeș, a fost reţinut marți, 23 septembrie, de către DNA sub acuzația de trafic de influență.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Bărbatul ar fi soţul judecătoarei Livia Pascu din cadrul Judecătoriei Piteşti. Livia Pascu a intrat în magistratură în martie 2024, după o carieră în avocatură, scrie interespublic.ro.

Procurorii DNA Pitești l-au trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pe Bogdan Robert Pascu, la data faptei ofițer de poliție judiciară în cadrul I.P.J. Argeș, iar în prezent adjunct al Șefului Poliției orașului Topoloveni, județul Argeș, pentru trafic de influență.

„În perioada ianuarie – mai 2022, inculpatul Robert Bogdan Pascu, în baza unei înțelegeri cu inculpatul Iancu Costinel, ofițer de poliție la Brigada de Operațiuni Speciale Pitești, i-ar fi solicitat unei persoane suma de 100.000 de euro, pentru ca, în schimb, să-și exercite pretinsa influență asupra unui magistrat, astfel încât persoana respectivă să obțină o soluție favorabilă într-un dosar penal în care primul ofițer efectua acte de cercetare penală”, au stabilit anchetatorii.

Inculpatul Robert Bogdan Pascu ar fi primit suma de bani pretinsă, în mai multe tranșe, ulterior banii fiind împărțiți între cei doi ofițeri de poliție, în mod egal.

Ulterior, cei doi inculpați ar fi pretins și primit și suma de 40.000 lei, precum și două telefoane marca Iphone 13, pentru presupusa influență mai sus menționată, spun procurorii DNA.

În cauză, s-au dispus măsuri asigurătorii asupra tuturor bunurilor mobile și imobile deținute de către Robert Bogdan Pascu, până la concurența sumei de 50.000 de euro și 24.000 de lei.

De asemenea, procurorii anticorupție au propus și confiscarea specială a sumei de 50.000 de euro de la Robert Bogdan Pascu, sumă dobândită de acesta prin săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, iar, în baza art. 112 alin. 1 lit. d ) din C.pen., au propus confiscarea specială a sumei de 20.000 de lei și a sumei de 4.000 de lei (reprezentând contravaloarea telefonului mobil marca Iphone 13).

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Argeș, cu propunerea de a se menține măsurile preventive și asiguratorii dispuse în cauză.

În cauză procurorii au beneficiat de sprijin din partea lucrătorilor din cadrul Direcției Generale Anticorupție.