G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ofițer de poliție la IPJ Argeș, soțul unei judecătoare de la Judecătoria…

DNA, Directia Nationala Anticoruptie
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Ofițer de poliție la IPJ Argeș, soțul unei judecătoare de la Judecătoria Pitești, reținut de DNA sub acuzația de trafic de influență / Ar fi cerut 100.000 de euro pentru a-și exercita presupusa influență asupra unui magistrat pentru o soluție favorabilă într-un dosar penal

Articole23 Sep • 482 vizualizări 0 comentarii

Bogdan Robert Pascu, ofițer de poliție judiciară în cadrul I.P.J. Argeș, a fost reţinut marți, 23 septembrie, de către DNA sub acuzația de trafic de influență.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Bărbatul ar fi soţul judecătoarei Livia Pascu din cadrul Judecătoriei Piteşti. Livia Pascu a intrat în magistratură în martie 2024, după o carieră în avocatură, scrie interespublic.ro.

Procurorii DNA Pitești l-au trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pe Bogdan Robert Pascu, la data faptei ofițer de poliție judiciară în cadrul I.P.J. Argeș, iar în prezent adjunct al Șefului Poliției orașului Topoloveni, județul Argeș, pentru trafic de influență.

„În perioada ianuarie – mai 2022, inculpatul Robert Bogdan Pascu, în baza unei înțelegeri cu inculpatul Iancu Costinel, ofițer de poliție la Brigada de Operațiuni Speciale Pitești, i-ar fi solicitat unei persoane suma de 100.000 de euro, pentru ca, în schimb, să-și exercite pretinsa influență asupra unui magistrat, astfel încât persoana respectivă să obțină o soluție favorabilă într-un dosar penal în care primul ofițer efectua acte de cercetare penală”, au stabilit anchetatorii.

Inculpatul Robert Bogdan Pascu ar fi primit suma de bani pretinsă, în mai multe tranșe, ulterior banii fiind împărțiți între cei doi ofițeri de poliție, în mod egal.

Ulterior, cei doi inculpați ar fi pretins și primit și suma de 40.000 lei, precum și două telefoane marca Iphone 13, pentru presupusa influență mai sus menționată, spun procurorii DNA.

În cauză, s-au dispus măsuri asigurătorii asupra tuturor bunurilor mobile și imobile deținute de către Robert Bogdan Pascu, până la concurența sumei de 50.000 de euro și 24.000 de lei.

De asemenea, procurorii anticorupție au propus și confiscarea specială a sumei de 50.000 de euro de la Robert Bogdan Pascu, sumă dobândită de acesta prin săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, iar, în baza art. 112 alin. 1 lit. d ) din C.pen., au propus confiscarea specială a sumei de 20.000 de lei și a sumei de 4.000 de lei (reprezentând contravaloarea telefonului mobil marca Iphone 13).

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Argeș, cu propunerea de a se menține măsurile preventive și asiguratorii dispuse în cauză.

În cauză procurorii au beneficiat de sprijin din partea lucrătorilor din cadrul Direcției Generale Anticorupție.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Bărbat reținut de DNA pentru trafic de influență / A fost prins în flagrant când primea 60.000 de euro pentru a-i determina pe judecătorii Tribunalului București să pronunțe o soluție de restituire a cauzei la procuror într-un dosar penal intrumentat de Parchetul European

Articole11 Sep • 25.052 vizualizări
0 comentarii

Inspector ANAF, anchetat și plasat sub control judiciar pentru trafic de influență și fals în declarații / Ar fi acceptat să primească un milion de euro pentru a determina funcționari ANAF să aprobe rambursări de TVA de 2.000.000 euro

Articole7 Iul 2025
2 comentarii

Percheziţii în judeţele Vaslui şi Constanţa, într-un dosar de corupţie care vizează mai mulţi poliţişti acuzaţi de trafic de influenţă şi luare de mită

Articole20 Iun 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.