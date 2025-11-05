Champions League: Barcelona, egal nebun în Belgia cu Club Brugge, scor 3-3 / Inter și Cristi Chivu, victorie la limită cu Kairat Almaty

FC Barcelona a remizat miercuri seară în deplasarea din Belgia cu Club Brugge într-un meci nebun terminat cu scorul de 3-3, în cea de-a patra etapă a grupei de Champions League. Cristi Chivu și Inter Milano au învins la limită formația Kairat Almaty, scor 2-1.

Am avut un meci incredibil în Belgia, unde Barcelona a întâlnit o formație cu un apetit asemănător pentru goluri, Club Brugge. Meciul a început cum nu se putea mai bine pentru fanii neutri, cu trei goluri înscrise în primele 17 minute. Tresoldi a deschis scorul rapid, în minutul 6, pe o contră de manual jucată de belgieni.

N-a durat mult bucuria gazdelor, întrucât Ferran Torres a restabilit egalitatea două minute mai târziu după o centrare a lui Fermin pe care atacantul a fructificat-o elegant printre picioarele portarului Jackers. Pe Club Brugge n-a încântat-o ideea de egalitate, iar Carlos Forbes și-a dus echipa în avantaj după un alt contraatac executat perfect de elevii pregătiți de Nicky Hayen.

Repriza a continuat într-un spectacol total – Barca a lovit bara de două ori, în timp ce Brugge a mai ratat cel puțin o ocazie de a-și dubla avantajul.

A doua repriză s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Lamine Yamal a egalat la doi după o fază de autor, la care a participat și Fermin, înscriind cu exteriorul în minutul 61. Din nou gazdele n-au stat prea mult la egalitate cu catalanii, iar Forbs și-a trecut dubla în cont după ce l-a executat elegant pe Szczesny din poziție de unu la unu.

Barcelona a egalat pentru a treia oară cu ajutorul grecului Tzolis, care și-a deviat mingea în propria poartă din centrarea lui Lamine Yamal în minutul 77.

Minutele de prelungire au adus și controversa – Szczesny a jucat mult prea relaxat o pasă la portar, iar Vermant a profitat de gafă și l-a deposedat pe polonez, înscriind în poarta goală. Totuși, decizia arbitrului Antony Taylor de a valida golul nu a rămas după ce englezul a revăzut faza și a dictat fault în atac, iar jocul s-a terminat 3-3.

Astfel, Club Brugge încheie la egalitate cu Barcelona show-ul din Belgia. Catalanii ocupă locul 11 pe tabloul principal al Champions League, iar belgienii revin pe poziție de play-off (22).

Inter Milano, victorie la limită cu Kairat Almaty

Inter Milano condusă de Cristi Chivu a câștigat la limită cu debutanta Kairat Almaty, scor 2-1, și milanezii își continuă seria perfectă din Liga Campionilor.

Gheața a fost spartă pe Giuseppe Meazza de Lautaro Milano la sfârșitul primei reprize când a profitat de un balon respins de două ori în picioarele sale de apărarea adversă, iar a doua parte a adus și semi-surpriza – golul kazahilor fiind marcat de căpitanul Ofri Arad în minutul 55 după un corner.

Totuși, Inter nu a cedat și Carlos Augusto a adus victoria „Nerrazzurilor” cu o execuție frumoasă din afara careului în minutul 67.

Inter Milano are patru victorii din patru și se poziționează pe 3, cu 12 puncte cumulate. Debutanții de la Almaty ocupă locul 34, antepenultimul, cu un punct adunat din patru dispute.

Toate rezultatele serii de Champions League

Într-o seară cu destul de multe surprize, cea mai mare poate că o reprezintă victoria echipei lui Vlad Dragomir, Pafos, cu Villarreal pe teren propriu, scor 1-0. Iată toate rezultatele din seara de miercuri, 6 noiembrie, de fotbal european.

Pafos vs. Villarreal: 1-0

Qarabag vs. Chelsea: 2-2

Ajax vs. Galatasaray: 0-3

Benfica Lisabona vs. Bayer Leverkusen: 0-1

Club Brugge vs. Barcelona: 3-3

Inter Milano vs. Kairat Almaty: 2-1

Manchester City vs. Borussia Dortmund: 4-1

Olympique Marseille vs. Atalanta: 0-1

Newcastle United vs. Athletic Bilbao: 2-0

Iată și rezultatele din Liga Campionilor de marți, 5 noiembrie:

Napoli vs. Frankfurt: 0-0

Slavia Praga vs. Arsenal: 0-3

Atletico Madrid vs. Union Saint-Gilloise: 3-1

Bodo/Glimt vs. AS Monaco: 0-1

Juventus vs. Sporting Lisabona: 1-1

Liverpool vs. Real Madrid: 1-0

Olympiakos vs. PSV Eindhoven: 1-1

PSG vs. Bayern Munchen: 1-2

Tottenham vs. Copenhaga: 4-0

Clasamentul Ligii Campionilor după patru etape

* primele 8 locuri se califică automat în optimi, locurile 9-24 joacă o dublă manșă în play-off pentru un loc în optimi, în timp ce locurile 25-36 sunt eliminate direct.

Bayern Munchen – 12 puncte (14:3)

Arsenal Londra – 12 puncte (11:0)

Inter Milano – 12 puncte (11:1)

Manchester City – 10 puncte (10:3)

PSG – 9 puncte (14:5)

Newcastle – 9 puncte (10:2)

Real Madrid – 9 puncte (8:2)

Liverpool – 9 puncte (9:4)

Galatasaray – 9 puncte (8:6)

Tottenham – 8 puncte (7:2)

Barcelona – 7 puncte (12:7)

Chelsea – 7 puncte (9:6)

Sporting Lisabona – 7 puncte (8:5)

Borussia Dortmund – 7 puncte (13:11)

Qarabag – 7 puncte (8:7)

Atalanta – 7 puncte (3:5)

Atletico Madrid – 6 puncte (10:9)

PSV – 5 puncte (9:7)

Monaco – 5 puncte (4:6)

Pafos – 5 puncte (2:5)

Bayer Leverkusen – 5 puncte (6:10)

Club Brugge – 4 puncte (8:10)

Frankfurt – 4 puncte (7:11)

Napoli – 4 puncte (4:9)

Marseille – 3 puncte (6:5)

Juventus – 3 puncte (7:8)

Athletic Bilbao – 3 puncte (4:9)

Royale Union SG – 3 puncte (4:12)

Bodo/Glimt – 2 puncte (5:8)

Slavia Praga – 2 puncte (2:8)

Olympiakos – 2 puncte (2:9)

Villarreal – 1 punct (2:6)

Copenhaga – 1 punct (4:12)

Kairat Almaty – 1 punct (2:11)

Benfica Lisabona – 0 puncte (2:8)

Ajax – 0 puncte (1:14).

