Cum a devenit Black Friday oglinda felului în care trăim digital / O experiență personală: de la ritualul de pregătire până la clipa în care „wishlist-ul" devine realitate

Black Friday a devenit, pentru mine, o tradiție digitală. Un fel de ritual tehnologic. Nu doar pentru reduceri, ci pentru tot ce înseamnă experiența din jurul lor – lista de favorite, aplicația care îți dă notificări exacte când prețul produsului tău favorit scade, opțiunile de plată și livrare care s-au rafinat de la an la an. E ca un test anual al modului în care tehnologia poate transforma un simplu eveniment de shopping într-o experiență personalizată.

De la cozi virtuale la liste inteligente: Cum mă pregătesc pentru „Vinerea cea Mare”

Îmi amintesc primele ediții de Black Friday: zeci de tab-uri deschise în speranța de a prinde un smartphone sau televizor la ofertă.

Astăzi, totul e despre pregătire: în fiecare toamnă, undeva pe la final de octombrie, deschid aplicația eMAG și încep să curăț lista de favorite. Șterg toate produsele și gadget-urile cumpărate între timp, adaug ce mi-a făcut cu ochiul în ultimele luni și verific Ghidul Black Friday – un fel de plan de luptă pentru cei care știu că, în dimineața de vineri, orice secundă contează.

În acest ghid găseşti paşi concreţi, care fac diferența între a fi un spectator și a fi pregătit din timp: de la instalarea aplicaţiei, configurarea corectă a contului, activarea notificărilor, și salvarea produselor favorite în avans până la setarea livrării rapide în cel mai apropiat easybox.

De asemenea, este extrem de important să te asiguri înainte de ziua respectivă că esti logat în cont și că ai cardul adăugat, pentru a nu pierde nici o secundă de dimineață. Pentru mine, acest „check-list digital” transformă emoţia într-o abordare calculată — şi cred că asta salvează şi stresul, şi o parte din buget.

E un mix de strategie și anticipare. De exemplu, anul trecut mi-am programat un reminder cu o seară înainte, iar în „Vinerea cea mare” eram deja pregătit: conexiune stabilă, cafeaua la îndemână, wishlist-ul curățat. Dacă în urmă cu zece ani dădeam refresh la fiecare 30 de secunde, azi pot să privesc totul relaxat. Algoritmii, recomandările personalizate și notificările în timp real fac mare parte din treabă.

Ce îmi place cel mai mult este că fiecare an vine cu ceva mai mult control. Față de primele ediții, acum poți cumpăra cu ajutorul My Wallet orice produse îți dorești în rate sau cu opțiunea de a plăti peste 30 de zile – un fel de „pauză” care permite portofelului să își mai revină puțin, ceea ce face bugetul de noiembrie mai prietenos. În plus, livrarea cu Genius și ridicarea de la Easybox mă scapă de grija timpului și îmi dau libertatea să ridic coletul atunci când vreau eu, fără să mai depind de curier.

Toate detaliile astea mici, de la logistică la plată, fac diferența. Black Friday nu mai e un test de noroc, ci o experiență de tehnologie fluidă, construită în jurul cumpărătorului.

Cel mai bun deal și lecția din spate

Pentru a oferi numai un exemplu, cel mai memorabil Black Friday pentru mine a fost acum câțiva ani, când am prins o reducere consistentă la un laptop de gaming pe care chiar mi-l doream de ceva timp. Era exact ce-mi trebuia pentru proiectele de la muncă și facultate, dar și pentru momentele în care voiam să mă relaxez cu o sesiune de gaming până noaptea târziu. Cu banii economisiți atunci, mi-am luat bilete de avion pentru vacanța de vară. A fost momentul în care am realizat că un „deal bun” nu se oprește la produsul în sine, ci la ce reușești să faci cu diferența.

Ce e pe lista din acest an

Pentru ediția din 7 noiembrie, lista mea e un mix de util și plăcere: o pereche de căști wireless, un airfryer pentru ziua mamei mele și, poate, un nou espressor cu capsule – pentru diminețile lungi de testare de gadget-uri. Îmi place că acum eMAG are și produse pe care nu le-aș fi asociat niciodată cu Black Friday: de la servicii medicale la bilete de avion sau chiar aur. E dovada că evenimentul nu mai e doar despre tehnologie, ci despre cum folosim tehnologia pentru a ne simplifica viața. Cu alte cuvinte, ziua în care toată lumea „vânează” reduceri a devenit, de fapt, o zi în care fiecare își cumpără o mică bucurie personalizată.

Black Friday, o oglindă a digitalizării personale

Pentru mine, Black Friday nu mai e doar o zi de reduceri. E o oglindă a felului în care cumpărăm, planificăm și gândim în era digitală. După 15 ani de Black Friday la eMAG, realizez că evenimentul a evoluat în același ritm cu modul în care noi trăim. De la simple reduceri, a devenit o combinație între confort și planificare. Tehnologia a transformat totul într-o experiență mai eficientă și, uneori, surprinzător de emoțională. Iar tot acest proces a devenit din ce în ce mai personal: Fiecare își face propriul Black Friday, în propriul ritm și după bunul plac.

În ceea ce mă privește, e un moment de respiro între un an de muncă și o listă lungă de dorințe. E ziua în care tehnologia ne ajută să ne răsfățăm și, dacă sunt sincer, cred că exact de asta ne întoarcem cu toții, an de an, la Black Friday. Iar faptul că pot să-mi scriu povestea în jurul acestei zile spune totul despre cât de mult s-a schimbat modul în care trăim – și cumpărăm – online.