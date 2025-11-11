UE şi-a depăşit atribuţiile în stabilirea regulilor privind salariul minim, a hotărât Curtea de Justiţie a Uniunii Europene

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Uniunea Europeană şi-a depăşit atribuţiile în stabilirea regulilor privind salariul minim, a anunţat marţi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), după ce a anulat două prevederi ale unei directive europene privind salariul minim, informează agenția de știri dpa.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Cea mai înaltă instanţă a UE, cu sediul la Luxemburg, a anulat o prevedere ce stabilea criteriile pentru stabilirea şi actualizarea salariilor şi o alta care împiedica reducerea salariilor dacă acestea sunt su puse indexării automate.

Danemarca a contestat reglementările, adoptate de majoritatea statelor U E în 2022, iar instanţa a dat acum un verdict parţial în favoarea ţării nordice, transmite Agerpres.

Judecătorii au spus că specificarea de criterii pentru nivelurile salariului minim interferează direct cu stabilirea salariilor, care, conform tratatelor UE, rămâne responsabilitatea statelor membre.

Acelaşi raţionament se aplică prevederii ce blochează reducerile salariale în cadrul indexării automate, de obicei o formulă legată de inflaţie.

Restul directivei rămâne în vigoare, inclusiv obligaţiile ţărilor de a încuraja lucrătorii să se alăture negocierilor colective privind condiţiile de muncă şi salarizare.

CJUE a apreciat că această p revedere nu constituie o încălcare directă a dreptului la libertatea de asociere deoarece statele membre nu sunt obligate să determine lucrătorii să se alăture sindicatului.