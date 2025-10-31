Acord de cooperare împotriva terorismului, între UE și țările candidate la aderare din Balcanii de Vest

Uniunea Europeană şi ţările din Balcanii de Vest au semnat joi, la Sarajevo, un acord pentru intensificarea cooperării comune în lupta împotriva terorismului, transmite EFE, preluată de Agerpres.

„Ne consolidăm cooperarea şi parteneriatul prin semnarea Planului de acţiune comun pentru Balcanii de Vest”, a declarat comisarul european pentru afaceri interne şi migraţie, Magnus Brunner, la o conferinţă de presă la Sarajevo.

Documentul, intitulat „Planul de acţiune comun pentru prevenirea şi combaterea terorismului şi a extremismului violent”, a fost semnat de Brunner şi de înalţi reprezentanţi ai ministerelor de justiţie şi interne ale celor şase ţări balcanice candidate la aderarea la UE: Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru, Albania, Macedonia de Nord, Kosovo şi Serbia. Dintre aceste ţări, doar Albania, Macedonia de Nord, Muntenegru şi Serbia sunt candidate la aderare. Bosnia şi Herţegovina şi Kosovo rămân, deocamdată, potenţiali candidaţi.

Pe baza unui acord încheiat în 2018, noul pact, încheiat în cadrul Forumului ministerial UE-Balcanii de Vest pentru justiţie şi afaceri interne, prevede că ţările menţionate anterior îşi vor armoniza legislaţia antiteroristă cu cele ale celor 27 de state membre ale UE.

Intensificarea cooperării pentru prevenirea extremismului, consolidarea capacităţilor de investigare a finanţării terorismului, îmbunătăţirea cooperării şi a schimbului de informaţii cu Europol, precum şi protejarea spaţiilor publice şi a infrastructurii critice sunt principalele obiective ale planului convenit pentru o perioadă de cinci ani (2025-2030).

Deşi şi-a exprimat încrederea că progresele în aceste domenii cu ţările din regiune vor contribui la un răspuns mai bun la ‘ameninţările noi şi emergente’, Brunner a recunoscut că ameninţarea teroristă rămâne ridicată în UE.

„Nivelul de ameninţare în Europa rămâne destul de ridicat, conform celui mai recent raport al Europol privind situaţia şi tendinţele terorismului (…)”, a declarat comisarul european.