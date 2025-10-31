Bugetul total al agențiilor UE a depășit 5 miliarde de euro în 2024 / Auditul anual semnalează printre probleme nivelul ridicat al reportărilor şi plăţilor întârziate

ECA: Gestiunea financiară a celor 43 de agenţii ale UE a fost mai bună în 2024 decât în anii precedenţi

Gestiunea financiară a celor 43 de agenţii ale UE a fost mai bună în 2024 decât în anii precedenţi, deşi auditorii au identificat din nou probleme în procedurile de achiziţii publice şi în sistemele de control intern, potrivit raportului anual de audit publicat joi de Curtea de Conturi Europeană (ECA).

Un număr de 33 de agenţii trebuie să aducă îmbunătăţiri în mai multe domenii, în special în ceea ce priveşte gestionarea achiziţiilor publice, care rămâne cea mai frecventă sursă de nereguli, susţin auditorii într-un comunicat transmis AGERPRES.

Sediile agenţiilor UE sunt găzduite de 23 de state membre, iar cei peste 17.000 de angajaţi îndeplinesc sarcini de natură tehnică, ştiinţifică sau sau de gestionare, având ca obiectiv să monitorizeze şi să pună în aplicare politicile UE.

Bugetul total al tuturor agenţiilor UE a fost de 5,3 miliarde de euro în 2024, echivalentul a 4% din bugetul general al UE (faţă de 3% în 2023).

„Activităţile celor 43 de agenţii ale UE au în mod cert un impact asupra unor domenii de importanţă vitală pentru viaţa de zi cu zi a cetăţenilor europeni, cum ar fi sănătatea, siguranţa, securitatea, libertatea şi justiţia, Majoritatea agenţiilor UE şi-au gestionat bine finanţele în 2024. Cu toate acestea, găsim în continuare probleme, în special în ceea ce priveşte achiziţiile publice”, a declarat Petri Sarvamaa, membrul Curţii responsabil de auditul anual al agenţiilor UE.

Auditorii au constatat că toate conturile agenţiilor sunt fiabile. Cu toate acestea, au atras atenţia asupra anumitor informaţii financiare ale unora dintre agenţii care nu trebuie scăpate din vedere.

„Este vorba, de exemplu, de consecinţele financiare ale unor proceduri juridice, de scăderea veniturilor din exploatare şi de costurile incerte ale punerii în aplicare a politicilor şi ale altor sarcini.Toate agenţiile au trecut testul auditorilor în ceea ce priveşte veniturile lor. Ei confirmă şi legalitatea şi regularitatea plăţilor pentru toate agenţiile, cu excepţia Autorităţii Europene a Muncii (ELA), care a primit o opinie cu rezerve din cauza unor probleme legate de un contract care, conform constatărilor auditorilor din 2022, nu fusese atribuit în conformitate cu reglementările aplicabile”, se arată în comunicat.

De asemenea, 33 de agenţii trebuie să aducă îmbunătăţiri în domenii cheie. Printre principalele probleme semnalate: nivelul ridicat al reportărilor şi plăţilor întârziate; lipsa unor verificări adecvate în unele proceduri; cheltuieli fără autorizare corespunzătoare; deficienţe în gestionarea granturilor.

Auditorii au mai observat că numărul agenţiilor cu plăţi efectuate cu întârziere a crescut din 2022, iar unele sisteme de control intern rămân insuficient de solide pentru a asigura o supraveghere eficientă.

Mandatul Curţii nu acoperă cele trei agenţii din domeniul apărării: Agenţia Europeană de Apărare, Institutul European pentru Studii de Securitate, Centrul Satelitar al Uniunii Europene, care sunt finanţate din contribuţiile statelor membre şi auditate de alţi auditori externi independenţi.