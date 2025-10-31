Sagrada Familia din Barcelona are de acum cel mai înalt turn de biserică din lume

Catedrala Sagrada Familia din Barcelona are de acum cel mai înalt turn de biserică din lume, odată cu instalarea primului segment al crucii pe Turnul lui Isus Hristos, detronând astfel Catedrala din Ulm, din sudul Germaniei, informează vineri DPA, preluată de Agerpres.

Instalarea acestui segment de cruce marchează faza finală de construcţie a catedralei Sagrada Familia.

Turnul central atinge de acum înălţimea de 162,91 metri cu braţul inferior al crucii sale, depăşind pentru prima dată Catedrala din Ulm – anterior cel mai înalt turn de biserică finalizat din lume, au anunţat joi administratorii catedralei Sagrada Familia.

La finalizarea sa în 2026, celebra bazilică cu un design unic din capitala regiunii spaniole Catalonia va avea o înălţime de 172,5 metri, depăşind cu peste 10 metri Catedrala din Ulm, care măsoară 161,5 metri.

Inaugurarea este prevăzută pentru iunie 2026.

Componenta instalată joi, fabricată în landul Bavaria din sudul Germaniei, a fost livrată la Barcelona în patru segmente în luna iulie şi pregătită pe o platformă montată deasupra navei centrale a catedralei.

Învelişul exterior al clădirii, realizat din ceramică smălţuită albă şi din sticlă, este conceput pentru a reflecta lumina şi a rezista la condiţii meteorologice extreme.

Potrivit arhitectului care coordonează lucrările, inaugurarea oficială este planificată pe 10 iunie 2026, pentru a comemora împlinirea a 100 de ani de la moartea arhitectului original al catedralei, Antoni Gaudi.