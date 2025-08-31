Ecologiștii au stropit cu vopsea roşie faţada Sagrada Familia

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Faţada Catedralei Sagrada Familia de la Barcelona a fost stropită duminică cu vopsea roşie de către doi activişti ecologişti, în semn de protest faţă de inacţiunea împotriva ”crizei climatice” care a favorizat, în opinia ecologiştilor, incendii de pădure care au devastat recent Spania, relatează AFP, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Într-o înregistrare video postată de Futuro Vegetal pe reţele de socializare, doi activişti din cadrul acestei asociaţii sunt arestaţi de către agenţi de securitate, după ce stropesc cu vopsea roşie partea inferioară a unei coloane a celebrei catedrale, strigând ”Dreptate climatică!”.

”Prin acest protest, colectivul ecologist denunţă lipsa unor măsuri ale Guvernului împotriva crizei climatice şi repercusiunile acesteia asupra incendiilor care au devstat peninsula şi o mare parte a Europei vara acasta”, anunţă într-un comunicat Futuro Vegetal.

Sagrada Familia, concepută de către arhitectul Antoni Gaudí (1852-1926), nefinalizată, este una dintre principalele atracţii ale oraşului turistic Barcelona.

Spania a fost afectată în august de un val de incendii de pădure dramatice, soldate cu patru morţi şi care au devastat peste 350.000 de hectare.

Aceste incendii constituie ”una dintre cele mai mari catastrofe de mediu” care au avut loc în Spania în ultimii ani, potrivit Gvernului de stânga, care a legat amploatrea acestor incendii de modificările climatice.

Futuro Vegetal a organizat zeci de proteste similare în ultimii ani, denunţate drept vandalim de către numeroase muzee.

În 2022, activişti din cadrul organizaţiei şi-au lipit mâinile de rame ale unor tablouri ale maestrului spaniol Francisco de Goya la Muzeul Prado, la Madrid.