Trump susține că Spania „ar trebui pedepsită” din cauza bugetului său de apărare prea mic / Președintele american se gândește să le impună ibericilor tarife vamale
Donald Trump a afirmat marţi că Spania „ar trebui să fie pedepsită” din cauza bugetului său pentru apărare, considerat prea mic în raport cu obiectivul de 5% din Produsul Intern Brut (PIB) stabilit de NATO la presiunea preşedintelui american, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.
„Mă gândeam să-i pedepsesc pe plan comercial cu tarife vamale din cauza a ceea ce ei au făcut”, a declarat preşedintele american la Casa Albă.
Săptămâna precedentă, el a afirmat că Spania ar merita să fie exclusă din NATO.
Guvernul de stânga al Spaniei alocă 2% din PIB pentru chletuielile de apărare, însă nu intenţionează să le majoreze la 5%, cât prevede noul obiectiv fixat de NATO după cel mai recent summit al Alianţei Nord-Atlantice, care s-a desfăşurat în iunie la Haga.
Spania a estimat că ea nu este vizată de acest procent. Madridul susţine că este capabilă să atingă obiectivele pe care NATO i le-a trasat chiar şi limitându-şi cheltuielile pentru apărare la 2% din PIB.
SUA au vizat deja în trecut produse importante pentru economia spaniolă, precum măslinele, în timpul primului mandat al lui Donald Trump.
