Reducerea ajutorului umanitar riscă să expună 13,7 milioane de oameni unor niveluri extreme de foame, avertizează reprezentanții Programului Alimentar Mondial

Reducerea finanţării pentru ajutorul umanitar riscă să expună la scară mondială 13,7 milioane de oameni unor niveluri extreme de foame, avertizează miercuri Programul Alimentar Mondial (PAM), conform agenției de știri AFP, citate de Agerpres.

Agenţia ONU precizează că şase dintre operaţiunile sale, din Afganistan, Republica Democrată Congo, Haiti, Somalia, Sudanul de Sud şi Sudan, „se confruntă la ora actuală cu perturbări majore, care nu vor face decât să se înrăutăţească”.

Agenţia atenţionează că finanţarea ei „nu a fost niciodată atât de dificilă”, anticipând „o scădere cu 40%” a acesteia în 2025, „ceea ce se va traduce într-un buget previzional de 6,4 miliarde de dolari, comparativ cu 10 miliarde în 2024”.

„Sistemul umanitar este pus la grea încercare, pentru că partenerii se retrag din zonele aflate în prima linie, creând un vid”, precizează agenţia cu sediul la Roma, într-un nou raport intitulat „O gură de oxigen în pericol”.

Acest raport nu menţionează nominal nicio ţară, însă semnalează un studiu publicat în revista medicală The Lancet, potrivit căruia 14 milioane de decese suplimentare, legate de boli, de carenţe nutriţionale şi afecţiuni maternale şi perinatale, ar putea surveni în lume până în 2030 doar din cauza tăierilor bugetare din ajutorul american.

După revenirea preşedintelui american Donald Trump la Casa Albă, Washingtonul a anunţat tăieri masive în ajutorul său pentru străinătate, dând o lovitură dură operaţiunilor umanitare din întreaga lume.

„Acoperirea programelor a fost considerabil redusă şi raţiile diminuate. Ajutorul vital pentru gospodăriile în situaţie de catastrofă alimentară (faza 5, potrivit Cadrului integrat de clasificare a securităţii alimentare) este ameninţat, în timp ce pregătirea pentru şocuri viitoare s-a redus considerabil”, avertizează PAM.

În întreaga lume, „PAM estimează că deficitele de finanţare ar putea împinge între 10,5 şi 13,7 milioane dintre persoanele aflate astăzi în situaţie de criză acută de insecuritate alimentară (faza 3 potrivit Cardului de clasificare) spre o situaţie de urgenţă umanitară (faza 4)”, precizează agenţia.