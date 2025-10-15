Ministrul Mediului: Legea adoptată în Parlament, care stabileşte că orice arie protejată poate fi distrusă, este o ruşine / Liderul senatorilor PSD: Gata cu baletul politic al ministrei USR a Mediului!

Legea adoptată miercuri în Parlament, care stabileşte că orice arie protejată poate fi distrusă, este o ruşine ce va distruge păduri extraordinar de valoroase pentru generaţii întregi de acum încolo, susţine ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook.

„Acum câteva minute a trecut legea votată de AUR, PSD, PNL şi UDMR care stabileşte că orice arie protejată poate fi distrusă. Un proiect împins şi votat de AUR şi aliaţi apropiaţi de la alte partide care cer, pe scurt, ca limitele ariilor protejate să fie modificate în 60 de zile sau ca proiecte decise de CSAT să nu mai îndeplinească nicio condiţie de mediu. Am spus-o şi o mai spun de fiecare dată când e nevoie: legile de protecţia mediului există pentru că am decis, colectiv, că nu putem să ne batem joc de apa pe care o bem, aerul pe care îl respirăm, să murim cu zile din cauza poluării şi să lăsăm o ţară otrăvită pentru generaţiile viitoare. Cei care vin şi cer să nu mai existe norme de mediu fac jocurile unor băieţi deştepţi care preferă să se îmbogăţească pe repede înainte şi aruncă la gunoi sănătatea şi siguranţa a milioane de români”, a subliniat Buzoianu.

Potrivit acesteia, legile pe mediu nu blochează hidrocentralele, ci blochează acele proiecte de hidrocentrale ineficiente care nu mai produc energie pentru că apele din România nu mai au debitele respective, transmite Agerpres.

„Avem o comoară naţională: pădurile României. Nu e o noutate că politicul a distrus şi a fost părtaş la tăierile devastatoare din ultimii zeci de ani de zile a acestor păduri. Nu e o surpriză că tot o majoritate politică vine şi spune astăzi că, indiferent de impactul pe mediu, dacă o mână de oameni politici decid, nu mai există nicio lege care să protejeze pădurile României. Să ne înţelegem: legile pe mediu nu blochează hidrocentralele. Legile pe mediu blochează acele proiecte de hidrocentrale ineficiente care nu mai produc energie pentru că apele din România nu mai au debitele respective. Dacă un proiect nu e eficient, da, el nu trebuie continuat chiar dacă nişte firme şmechere aşteaptă să iasă din insolvenţă cu zecile de milioane care ar urma să vină prin aceste proiecte (nu e un scenariu de film, e fix situaţia reală a unor firme care vor primi banii pentru aceste lucrări). Da, trebuie discutat de la caz la caz, specific, să vedem care proiecte sunt bune şi care nu. Sper că nimeni nu e naiv să creadă că toate aceste proiecte din ultimii 30 de ani au fost toate extraordinare. O analiză obiectivă nu are cum să supere pe nimeni, mai puţin pe cei care s-au urcat populist pe acest subiect”, a menţionat ministra de resort.

În opinia lui Buzoianu, „legea adoptată, astăzi, în Parlament este o ruşine, care va distruge, însă, păduri extraordinar de valoroase din ţară pentru generaţii întregi de acum încolo”.

„Eu voi continua să lupt pentru pădurile României. Nu de alta, dar datoria mea nu e pentru firme în insolvenţă sau companii ale statului, ci faţă de toţi cei care ne vor întreba peste 20-30 de ani „Şi ce aţi făcut să trăim într-o ţară mai bună?””, a punctat Diana Buzoianu.

În replică, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, susține că legea adoptată va permite scoaterea din arii protejate a construcțiilor începute înainte de 2007.

„Gata cu baletul politic al ministrei USR a Mediului! Legea care va permite scoaterea din Arii protejate a tuturor construcțiilor începute înainte de 2007, a fost votată în Parlament! Le mulțumesc tuturor partidelor politice, mai puțin brațului politic al ONG-urilor care frânează dezvoltarea României, pentru ca au înțeles cât e important să finalizăm aceste hidrocentrale. Lupta cu sabotorii României va continua pentru că pregătesc altă nenorocire depre care voi vorbi săptămana viitoare. Până atunci savurez și eu reușita acestui proiect! ”, a scris Daniel Zamfr pe Facebook.

Deputaţii au adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede că modificarea limitelor ariilor protejate este posibilă doar dacă pentru suprafeţele respective, la data de 29 iunie 2007, erau aprobate, prin hotărâre a Guvernului sau decrete de stat, obiective de investiţii pentru realizarea de amenajări hidroenergetice care erau în curs de execuţie sau demarcate anterior acestei date.

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat astfel propunerea legislativă pentru completarea articolului 561 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, precum şi pentru modificarea articolului 5 alineatul (1) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

S-au înregistrat 262 de voturi „pentru”şi 33 „împotrivă”. Anterior, Senatul, în calitate de primă Cameră legislativă sesizată, a respins propunerea.

Proiectul prevede că „prin excepţie, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului dispune modificarea limitelor ariilor naturale protejate, în termen de 60 de zile de la solicitarea de către beneficiar, prin scoaterea unor suprafeţe din interiorul ariilor naturale protejate, dacă, pentru suprafeţele respective, la data de 29 iunie 2007, erau aprobate, prin hotărâre a Guvernului sau decrete de stat, obiective de investiţii pentru realizarea de amenajări hidroenergetice, obiectivele fiind în curs de execuţie sau demarate anterior acestei date, în temeiul legislaţiei în vigoare. Noile limite ale ariilor naturale protejate vor fi trasate astfel încât perimetrul schemei de amenajare hidroenergetică, inclusiv al drumurilor de acces aferente amenajărilor hidroenergetice, staţiilor şi reţelelor de transport şi distribuţie aferente acestora să fie în afara ariei naturale protejate. Suplimentar, între noile limite ale ariei naturale protejate şi limitele amenajării hidroenergetice va fi păstrată o zonă minimă, tampon, de lăţime 100 metri, pe toată lungimea de grăniţuire”.

Context

Înainte de votul pe moțiunea simplă inițiată împotriva ministrului Mediului, senatorul Daniel Zamfir (PSD) a declarat despre Diana Buzoianu (USR), că prin faptul că nu emite avizele de mediu pentru

hidrocentrale arată că este rău intenţionată şi, din punctul lui de vedere, nu mai poate continua în funcţia de ministru.

El a precizat că, dacă ar fi deputat, ar vota împotriva ei la moțiunea inițiată la Camera Deputaţilor.

„Avem în lucru hidrocentrale care nu sunt finalizate nici în prezent, datorită unor aspecte birocratice, procese pe rol, lipsă avize de mediu. Puterea instalată a acestor hidrocentrale ar însemna creșterea cu 10% a puterii instalate pe hidro. Este o energie ieftină, curată, constantă și sigură și ar permite în anii următori, alături de nuclear, o independență energetică a României, siguranță și foarte probabil condiții mai bune, un preț mai mic al energiei și competitivitate mai bună a economiei naționale.

Acest proiect este considerat de siguranță națională și va intra în circuitul de avizare. Estimăm o formă finală în luna mai și va intra

în procedura parlamentară. După aprobarea lui vom putea începe cât mai rapid lucrările de finalizare a hidrocentralelor și în maxim trei ani cele 10 hidrocentrale

care nu sunt finalizate să poată intra în producție”, a declarat, la rândul lui, premierul Ilie Bolojan.

Primul ministru a detaliat ulterior într-o conferință de presă importanța finalizării hidrocentralelor pentru asigurarea necesarului de energie al României și reducerea prețului pentru consumatori.

„Avem un minus de producție în România și pentru asta trebuie să terminăm hidrocentralele care sunt într-o stare avansată și termocentralele la care lucrările lâncezesc. Vă rog să vă gândiți că la Iernut, unde avem o centrală importantă, de 400 de megawați, lucrările au început din 2016, și dacă nu corectăm ceea ce se întâmplă acolo, nu ne putem gândi că, în 2026, deci după 10 ani, am putea termina. Dacă vom continua tot așa cum am gestionat astfel de proiecte în anii trecuți, cu siguranță nu vom vedea capacități de producție noi puse în practică. Or, fără acestea, fără capacități noi care să ne asigure energie în bandă, pentru a putea compensa în orele în care avem deficit, nu vom avea o producție suficientă și nu ne putem gândi, deci, la un preț care să fie mult mai redus”, a explicat Ilie Bolojan.

Acesta spune că reducerea birocrației pentru încheierea rapidă a lucrărilor la hidrocentrale este esențială.

„Simplificările legislative care să permită finalizarea hidrocentralelor, trebuie să le punem în practică, în așa fel încât să nu se blocheze finalizarea acestora; sunt în stadii foarte avansate și nu ne mai putem permite să stăm în această situație. Susținerea proiectelor din domeniul nuclear, în principal zona de la Cernavodă, este, de asemenea, un lucru foarte important”, a adăugat premierul.

Primul ministru spune că finalizarea hidrocentralelor este extrem de importantă și pentru asigurarea unei piețe competitive de energie în România.

„Accelerarea lucrărilor, derularea proiectării cât mai repede, pentru a începe lucrările este foarte importantă în așa fel încât, în anii următori, să avem un mix energetic care să fie de natură să asigure o energie competitivă în România, nu doar constantă, nu doar suficientă, ci și la un preț bun, iar componenta de nuclear este foarte importantă”, a încheiat Ilie Bolojan.