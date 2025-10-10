Ministrul Mediului: O problemă de mediu uriaşă din Maramureş este partea de iazuri neecologizate / Am găsit finanţare pentru lucrările de ecologizare de la Tăuţii de Sus, AFM va veni cu 23 de milioane de lei, iar restul de bani, de la Economie

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat vineri că o problemă de mediu uriaşă din Maramureş este partea de iazuri neecologizate / Am găsit finanţare pentru lucrările de ecologizare de la Tăuţii de Sus, despre care experţii spun că sunt undeva între 60-70% finalizate. Astfel, Ministerul Mediului, prin AFM va veni cu 23 de milioane de lei, iar restul de bani vor veni de la Ministerul Economiei, transmite News.ro.

”Am fost acum şase luni de zile, fix aici, la Baia Mare, în calitate de preşedinte a Comisiei de Mediu şi atunci (..) am căzut cu toţii de acord că o problemă de mediu uriaşă din Maramureş este partea de iazuri neecologizate. Partea de iazuri neecologizate înseamnă în momentul de faţă că o problemă istorică care a fost lăsată ani de zile fără soluţii, fără resurse a ajuns să impacteze viaţa şi sănătatea a zeci de mii de români. Am zis. când am plecat acum şase luni de zile, din Baia Mare. că o să încerc să găsesc absolut toate metodele şi toate resursele necesare, pentru a adresa măcar o parte din probleme. Ajungând în Ministerul Mediului, printre primele lucruri la care ne-am uitat a fost de ce nu au fost finalizate lucrările, de exemplu, de ecologizare, de la Tăuţii de Sus, despre care experţii spun că sunt undeva între 60-70% finalizate”, a afirmat ministrul Mediului, într-o conferinţă de presă organizată în judeţul Maramureş.

Diana Buzoianu a arătat că pentru aceste lucrări de la Tăuţii de Sus au reuşit să identifice actul normativ necesar, banii necesari pentru a fi finalizată această lucrare.

”Ministerul Mediului va veni, prin AFM, să dea 23 de milioane de lei, iar restul de bani necesari pentru a finaliza aceste lucrări vor fi acoperite de către Ministerul Economie. Este o hotărâre de guvern care deja a fost trimisă spre avizare către absolut toate instituţiile, toate ministerile care trebuie să avizeze, pentru ca noi, în perioada imediat următoare, să o adoptăm. Hotărârea de guvern vine şi cu un calendar, o asumare că până la finalul anului 2028 aceste lucrări de la Tăuţii de Sus vor fi finalizate. Este o asumare şi cu bani şi cu un calendar de măsuri effective, pentru că noi credem cu adevărat că trebuie să fie făcută o schimbare în modul în care au fost alocaţi bani, până în momentul de faţă”, a menţionat Buzoianu.