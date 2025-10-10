Curtea Constituțională a României preia președinția Asociației Curților Constituționale Francofone pentru perioada 2025–2028

Curtea Constituțională a României (CCR) a preluat, pentru perioada 2025–2028, președinția Asociației Curților Constituționale Francofone (ACCF), o organizație internațională de prestigiu care reunește 51 de instituții similare din Europa, Africa, America și Asia.

Pe durata mandatului, CCR și ACCF vor organiza seminare, reuniuni de lucru și conferințe dedicate temei centrale „Democrația constituțională”, menite să promoveze schimbul de experiență între instanțele constituționale din spațiul francofon și să consolideze statul de drept.

Fondată în 1997, la inițiativa Consiliului Constituțional al Franței, ACCF (cunoscută inițial sub denumirea ACCPUF – Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français) are misiunea de a întări democrația și justiția independentă în țările francofone, în spiritul Declarației de la Cairo din 1995.

România este membră a organizației din 1998, în baza Legii nr. 59/1998, și a ocupat funcția de vicepreședinte între 2022 și 2025. În 2025, CCR a găzduit la București primul congres trienal al ACCF organizat în România, care a reunit peste 100 de președinți și judecători ai curților constituționale francofone.

În 2027, sub președinția Curții Constituționale a României, ACCF va marca trei decenii de la înființare. România devine astfel a treia țară europeană care conduce asociația, după Franța (1997–2000) și Elveția (2015–2019).

Prin acest mandat, Curtea Constituțională a României își consolidează rolul de promotor al valorilor Francofoniei și al democrației constituționale pe plan internațional, continuând tradiția activă a țării în spațiul francofon.