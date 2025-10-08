Partidul extremist AUR acuză presiuni politice asupra Curții Constituționale. Senatorul Nicolae Vlahu: „Justiția devine un instrument de amânare și protecție pentru puterea actuală”

Partidul extremist AUR susține că deciziile Curții Constituționale sunt influențate politic de actuala coaliție de guvernare. Într-un comunicat transmis miercuri, senatorul AUR Nicolae Vlahu a afirmat că CCR a amânat „pentru a doua oară” pronunțarea pe legea pensiilor magistraților și pe „pachetul 2 de măsuri fiscale”.

„Este fără precedent ca o instituție chemată să asigure ordinea constituțională să tergiverseze deliberat o decizie atât de importantă, la aproape două luni de la adoptarea legii. Această situație confirmă ceea ce AUR denunță de ani de zile: România este condusă de o coaliție care a capturat toate instituțiile statului, transformându-le în unelte politice”, a declarat Vlahu.

El a acuzat existența unor „presiuni directe asupra CCR”, amintind o declarație a primarului USR de la Timișoara, Dominik Fritz, potrivit căreia judecătorii Curții ar fi fost numiți de coaliția de guvernare. „O afirmație gravă, care echivalează cu un avertisment politic adresat unei instanțe constituționale. De atunci, tăcerea Curții a devenit complicitate”, a spus senatorul AUR.

„Românii asistă neputincioși la o degradare totală a statului: legi făcute pe genunchi, instituții care se protejează între ele, o justiție politizată și un guvern care își salvează clientelele prin blocaje administrative și decizii întârziate”, a adăugat Vlahu.

„Când Curtea devine o anexă a puterii politice, Constituția încetează să mai aibă valoare, iar democrația devine o formă fără fond”, a conchis senatorul AUR.

Context

Reprezentanții Curții Constituționale au anunțat că CCR a amânat pentru 20 octombrie sesizarea în legătură cu legea privind pensiile magistraților.

Curtea Constituțională a respins sesizarea privind Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Curtea a amânat pentru 20 octombrie și sesizările pe alte legi, care nu fac parte din pachetul 2 de reforme.