Sursa Foto: G4Media.ro

Marian Preda, sociolog: 1 din 4 alegători AUR sunt pro-Rusia, restul vor să fie schimbat acest sistem pe care ei îl percep profund nedrept / La angajații din sistemul public sunt 30% pro-ruși, la privat doar 8%

1 din 4 alegători AUR sunt pro-Rusia, restul vor să fie schimbat acest sistem pe care ei în percep profund nedrept, a declarat, miercuri, rectorul Universității București, sociologul Marian Preda. El a mai spus că procentele cele mai mari sunt la angajații din sistemul public, unde sunt 30% pro- Rusia și pro-China, în timp ce în mediuil privat sunt doar 8%.

”Statul român plătește niște oameni care sunt fundamental împotriva lui”, a mai declarat Marian Preda.

”Statul și administrația au rămas în urma progreselor tehnologice. Ciclurile de 4 – 5 ani sunt prea lungi pentru a sancționa ineficiența statului. Avem mult mai multe probleme decât alții. Trebuie să acționăm cu toții. Statul nostru este exagerat de mare, ca proporție la populația din România, care a tot crescut  în ultimi ani”, a mai spus rectorul Universității București la Formumul privind Statul de Drept.

Forumul este organizat, în parteneriat, de Facultatea de Drept a Universității din București, Programul Statul de Drept în Europa de Sud-Est al Fundației Konrad Adenauer și Reprezentanța Comisiei Europene în România.

Acest proiect este conceput ca o platformă unică de dialog între instituții publice, mediul academic, profesiile juridice și societatea civilă, având ca obiectiv analiza principalelor recomandări din Raportul Comisiei Europene privind Statul de Drept în România (2025) și reflecția asupra modului de implementare la nivel național.

