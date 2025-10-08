Krillul antarctic, un animal marin de dimensiuni mici care joacă un rol important în lanţul trofic din oceane şi în ciclul carbonului, respinge hrana contaminată cu microplastice, conform unui studiu australian

Krillul antarctic ar putea refuza să mănânce hrană contaminată cu microplastice, conform unui studiu australian publicat miercuri, citat de agenţia de știri Xinhua, informație preluată de Agerpres.

Cercetătorii de la Universitatea Tasmania din Australia au anunţat că au făcut această descoperire întâmplător, în timp ce studiau „bolurile alimentare”, mase compacte de hrană formate de krill şi respinse de aceştia, care se scufundă pe fundul oceanului.

În timpul testării diferitelor alimente în laborator, o probă alimentară a fost contaminată accidental cu microplastice provenite de la un burete de curăţat, iar cercetătorii au declarat că, după acest accident, fenomenul de respinge a alimentelor a crescut de trei ori.

Krillul antarctic este un animal marin de dimensiuni mici care joacă un rol important în lanţul trofic din oceane şi în ciclul carbonului, contribuind la transportul unor cantităţi mari de carbon în apele adânci prin hrănire şi excreţie, potrivit studiului publicat în revista online Biology Letters.

Această descoperire suscită întrebări cu privire la modul în care poluarea poate modifica producţia de „boluri alimentare”, în condiţiile în care formarea acestora din urmă creşte atunci când hrana este prea abundentă sau când krillul intră în contact cu particule precum plasticul, se arată în studiu.

Oamenii de ştiinţă au afirmat că această constatare evidenţiază modul în care creşterea poluării cu microplastice ar putea modifica comportamentul alimentar al krillului, putând afecta ciclul carbonului în Oceanul Antarctic.