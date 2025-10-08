Surpriză mare la Xi’an Grand Prix la snooker: Judd Trump, liderul mondial, eliminat de locul 51

Matthew Stevens a oferit surpriza zilei în snookerul mondial, ocupantul locului 51 în lume învingându-l la Xi’an Grand Prix, după un meci electrizant decis în frame decisiv (scor 5-4), pe Judd Trump, liderul la zi din acest sport.

Stevens (48 de ani) a avut un început anevoios de meci, el fiind condus cu 2-0 și 3-1 de Judd Trump. Această desfășurare de scor nu a surprins însă pe nimeni, Judd fiind marele favorit al duelului de miercuri.

A doua parte a partidei a fost însă una în care Matthew și-a regăsit ritmul de joc, a greșit mai puțin și a avut mai mult curaj în special pe faza ofensivă.

A egalat situația pe tabelă (3-3), a trecut chiar și în avantaj (4-3), iar mai apoi Trump a trimis duelul într-un frame decisiv.

Surprinzător, galezul Stevens a fost cel care a evoluat mai bine sub presiune, iar șansa i-a surâs: victorie cu 5-4 contra liderului mondial Judd Trump.

Stevens a bifat break-uri de 107, 64, 131, 73 și 68 de puncte, în timp ce Trump a reușit unele de 78, 74, 84 și 75 de puncte.

În turul al treilea al competiției chineze, Stevens va da peste Lyu Haotian.

Turneul chinez are loc în perioada 7-13 octombrie, iar formatul va fi unul neobișnuit: începe marți și se încheie luni. În România, competiția va putea fi urmărită în direct pe canalele Eurosport.

Premii Xi’an Grand Prix 2025

Câștigător: £177.000

Finalist: £76.000

Semifinale: £34.500

Sferturi de finală: £22.350

Optimi: £14.000

Șaisprezecimi: £9.400

Turul întâi: £5.350

Cel mai mare break: £5.000.

Cum se joacă la Xi’an