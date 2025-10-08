Mircea Lucescu, despre meciul amical cu Moldova: „Încurcă tare rău”

Mircea Lucescu (80 de ani) a susținut miercuri o conferință de presă în care a discutat despre meciul amical cu Moldova (joi, de la ora 21:00). Selecționerul României este de părere că duelul de pe Arena Națională încurcă prima reprezentativă în perspectiva partidei decisive cu Austria de duminică, din preliminariile CM 2026.

„De ajutat ne ajută amicalul (n.r. cu Moldova) doar în sensul că dăm altor jucători posibilitatea să joace.

Pentru că, dacă ne gândim la meciul de duminică (n.r. cel cu Austria din preliminarile CM 2026), cu jucători care joacă pe un teren foarte greu, cu jucători care de exemplu (Ianis şi Raţiu) nu s-au antrenat două zile, nu poţi să spui că după meciul ăsta pe un teren greu pe urmă faci pentru meciul de duminică perfect.

Încurcă, încurcă foarte tare. Meciul cu Canada e vina mea, dar a trebuit să văd nişte jucători”, a transmis Mircea Lucescu.

România – Moldova / joi, 9 octombrie, de la ora 21:00 / Arena Națională / meci amical

România – Austria / duminică, 12 octombrie, ora 21:45 / Arena Națională /preliminarii CM 2026.

Conform FRF, șansele calificării țin în primul rând de un parcurs perfect în ultimele trei meciuri: România are nevoie de victorii pe linie pentru a spera la o calificare directă la Campionatul Mondial.

România se poate califica în oricare din următoarele scenarii, presupunând că Austria învinge acasă San Marino:

Varianta 1

Cipru – Bosnia-Herțegovina 1X, Cipru – Austria 1, Austria – Bosnia-Herțegovina X

Varianta 2

Cipru – Bosnia-Herțegovina 1X, Cipru – Austria 1X, Austria – Bosnia-Herțegovina 2

Cu mențiunea foarte importantă că, în cazul în care Austria sau Bosnia-Herțegovina, ori ambele, termină cu 16 puncte, cât ar avea România, e obligatoriu ca tricolorii să aibă golaverajul general în grupă cel mai bun.