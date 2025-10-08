Mircea Lucescu, despre meciul amical cu Moldova: „Încurcă tare rău”
Mircea Lucescu (80 de ani) a susținut miercuri o conferință de presă în care a discutat despre meciul amical cu Moldova (joi, de la ora 21:00). Selecționerul României este de părere că duelul de pe Arena Națională încurcă prima reprezentativă în perspectiva partidei decisive cu Austria de duminică, din preliminariile CM 2026.
„De ajutat ne ajută amicalul (n.r. cu Moldova) doar în sensul că dăm altor jucători posibilitatea să joace.
Pentru că, dacă ne gândim la meciul de duminică (n.r. cel cu Austria din preliminarile CM 2026), cu jucători care joacă pe un teren foarte greu, cu jucători care de exemplu (Ianis şi Raţiu) nu s-au antrenat două zile, nu poţi să spui că după meciul ăsta pe un teren greu pe urmă faci pentru meciul de duminică perfect.
Încurcă, încurcă foarte tare. Meciul cu Canada e vina mea, dar a trebuit să văd nişte jucători”, a transmis Mircea Lucescu.
- România – Moldova / joi, 9 octombrie, de la ora 21:00 / Arena Națională / meci amical
- România – Austria / duminică, 12 octombrie, ora 21:45 / Arena Națională /preliminarii CM 2026.
Conform FRF, șansele calificării țin în primul rând de un parcurs perfect în ultimele trei meciuri: România are nevoie de victorii pe linie pentru a spera la o calificare directă la Campionatul Mondial.
România se poate califica în oricare din următoarele scenarii, presupunând că Austria învinge acasă San Marino:
Varianta 1
- Cipru – Bosnia-Herțegovina 1X, Cipru – Austria 1, Austria – Bosnia-Herțegovina X
Varianta 2
- Cipru – Bosnia-Herțegovina 1X, Cipru – Austria 1X, Austria – Bosnia-Herțegovina 2
Cu mențiunea foarte importantă că, în cazul în care Austria sau Bosnia-Herțegovina, ori ambele, termină cu 16 puncte, cât ar avea România, e obligatoriu ca tricolorii să aibă golaverajul general în grupă cel mai bun.
Miza locului 2 în grupă pentru România
Tricolorii pot ajunge la barajul CM 2026 și prin traseul Ligii Națiunilor, în urma performanțelor de anul trecut, dar asta înseamnă că sigur nu ar fi cap de serie și ar juca semifinala barajului, într-o singură manșă, în deplasare.
Barajul e compus din semifinală și finală, meciuri într-o singură manșă.
Dacă tricolorii termină pe locul 2 în grupă, toate locurile secunde din grupele preliminare CM 2026 vor fi ierarhizate pe baza clasamentului FIFA din noiembrie, astfel că primele 8 locuri secunde pe baza acestei ierarhii vor fi cap de serie, jucând semifinala barajului acasă. Și împotriva unui adversar, teoretic, mai lejer.
Grupa H, clasament
- 1 Bosnia și Herțegovina 12 puncte (11-3 golaveraj) / 5 meciuri
- 2 Austria 12 (9-2) / 4 meciuri
- 3 România 7 (10-6) / 5 meciuri
- 4 Cipru 4 (5-7) / 5 meciuri
- 5 San Marino 0 (1-18) / 5 meciuri.
De știut
- Se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe preliminare, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor vor fi împărțite prin tragere la sorți și vor disputa două jocuri de baraj (semifinală și finală) pentru a se stabili ultimele 4 naționale europene calificate.
Programul Grupei H
21 martie
Cipru – San Marino 2-0
ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1
21:45 – Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1
21:45 – San Marino – ROMÂNIA 1-5
16:00 – Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0
21:45 – Austria – ROMÂNIA 2-1
21:45 – ROMÂNIA – Cipru 2-0
21:45 – San Marino – Austria 0-4
6 septembrie
21:45 – Austria – Cipru 1-0
21:45 – San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
9 septembrie
21:45 – Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2
21:45 – Cipru – ROMÂNIA 2-2
21:45 – Austria – San Marino
21:45 – Cipru – Bosnia și Herțegovina
16:00 – San Marino – Cipru
21:45 – ROMÂNIA – Austria
19:00 – Cipru – Austria
21:45 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA
18 noiembrie
21:45 – Austria – Bosnia și Herțegovina
21:45 – ROMÂNIA – San Marino.
