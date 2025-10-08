Partidul premierului italian Giorgiei Meloni propune interzicerea vălului integral în locuri publice

Partidul Fratelli d’Italia (FdI) al prim-ministrului italian Giorgia Meloni a anunţat miercuri că depune în Parlament un proiect de lege de interzicere a purtării vălului integral în şcoli, universităţi şi alte locuri publice, transmite Agerpres.

Măsura face parte dintr-un proiect legislativ „împotriva separatismului”, înaintat în camera inferioară a parlamentului de deputaţii FdI, printre care subsecretarul de stat la Justiţie, Andrea Delmastro.

În proiect sunt incluse şi noi reglementări privind finanţarea moscheilor şi pedepse mai aspre pentru forţarea unor persoane să accepte căsătorii aranjate.

„Este nevoie să combatem crearea de enclave, contra-societăţi în care se aplică legea (islamică) Sharia, nu sistemul juridic italian, şi unde înfloreşte fundamentalismul islamic”, a declarat Sara Kelany, deputată din partea FdI, citată de ANSA.