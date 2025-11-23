Ascultă articolul

Cristi Chivu a pierdut primul său Derby della Madonnina în funcția de antrenor la Inter Milano, pe teren propriu, duminică seară, scor 0-1 în favoarea lui AC Milan.

Prima repriză a aparținut formației antrenate de tehnicianul român, dar fotbaliștilor lui Chivu le-a lipsit inspirația în fața porții unui Mike Maignan în mare formă. Șutul lui Lautaro Martinez și lovitura de cap a lui Marcus Thuram au însemnat șanse mari pentru „Nerazzurri” în prima parte.

A doua repriză a adus un joc mai echilibrat pe Giusseppe Meazza, și, de asemenea, unicul gol al meciului, marcat de Pulisic în minutul 54, după ce a fost omul potrivit la locul potrivit la o respingere a portarului Sommer.

Inter Milano ar fi putut egala situația după ce a primit un penalty în minutul 74, dar Hakan Calhanoglu nu a reușit să fructifice lovitura de pedeapsă. A urmat o serie de atacuri ca la handbal din partea lui Inter, dar apărarea lui AC Milan a rămas ireproșabilă și primul Derby della Madonnina al lui Chivu din postura de antrenor este câștigat de „Rossoneri”.

Inter Milano pică pe locul 4 după această înfrângere, cu 24 de puncte, numărând a patra înfrângere din acest sezon de Serie A, în timp ce AC Milan urcă pe doi, cu 25 de puncte, la doar două în spatele liderului AS Roma.

Pentru Inter urmează meci european în Spania, cu Atletico Madrid, miercuri seară. Milan nu joacă în nicio competiție europeană și așteaptă meciul cu Lazio din Serie A de sâmbătă, 29 noiembrie.