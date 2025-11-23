Șeful de stat major al Hezbollah a fost eliminat în atacul aerian asupra Beirutului, anunță Israelul

Ascultă articolul

Israel a anunțat duminică seară că șeful de stat major al Hezbollah a fost „eliminat”, după ce a fost vizat într-un atac aerian lansat asupra cartierului Haret Hreik, din sudul Beirutului, o zonă dens populată și considerată bastion al organizației susținute de Iran, transmite Mediafax.

Raidul, ordonat personal de premierul Benjamin Netanyahu, a vizat etajele trei și patru ale unui imobil de nouă niveluri și a provocat moartea a cel puțin cinci persoane și rănirea altor 28, potrivit Ministerului Sănătății din Liban, citat de AFP.

Armata israeliană a transmis că ținta principală a operațiunii a fost Haytham Ali Tabatabai, descris drept „terorist” și „șeful statului major al Hezbollah”, responsabil pentru consolidarea capacităților militare ale grupării.

Atacul reprezintă al cincilea raid asupra sudului Beirutului de la încetarea focului convenită în noiembrie 2024, Israelul susținând că astfel împiedică reînarmarea Hezbollah.

De cealaltă parte, oficiali ai Hezbollah au confirmat că a fost vizat un comandant de rang înalt, fără a preciza dacă acesta a fost ucis. Mahmud Qomati, prezent la locul exploziei, a afirmat că atacul „trece o nouă linie roșie” și că rezultatul „nu este încă clar”.

Echipele de intervenție au evacuat mai mulți răniți și cel puțin un trup neînsuflețit, în timp ce soldați libanezi au securizat perimetrul presărat cu resturi, bucăți de beton și mașini incendiate.

Premierul Benjamin Netanyahu a reiterat că Israelul „va continua să facă tot ce este necesar pentru a împiedica Hezbollah să-și refacă capacitatea de amenințare”.

La rândul său, ministrul apărării, Israel Katz, a avertizat că „oricine ridică mâna împotriva Israelului își va pierde mâna”, evocând o politică de „aplicare maximă”.

Libanul a condamnat ferm atacul. Președintele Joseph Aoun a făcut apel la comunitatea internațională să intervină „ferm și serios” pentru a opri atacurile israeliene asupra teritoriului libanez.

Incidentul are loc cu doar o săptămână înainte de vizita Papei Leon XIV în Liban și pe fondul presiunilor crescute din partea Israelului și SUA ca Hezbollah să renunțe la arsenal și să respecte termenii încetării focului.