Israelul cere evacuarea a două sate din sudul Libanului în anticiparea unor…

liban batroun soldati libanezi israel
Photo by Ibrahim Chalhoub / AFP

Israelul cere evacuarea a două sate din sudul Libanului în anticiparea unor atacuri iminente asupra unor instalații militare ale mişcării islamiste libaneze Hezbollah

Armata israeliană a cerut miercuri populaţiei libaneze să se evacueze din zone cu clădiri care, potrivit acesteia, adăpostesc instalaţii militare ale mişcării islamiste libaneze Hezbollah în două sate din sudul Libanului, anunţând că intenţionează să le atace în curând, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Forţele (israeliene) vor ataca în curând infrastructurile militare aparţinând grupului terorist Hezbollah în diferite zone din sudul Libanului, ca răspuns la încercările ilegale ale organizaţiei de a se restabili în regiune”, a anunţat colonelul Avichay Adraee, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, într-un mesaj în limba arabă postat pe X.

Ofiţerul a îndemnat populaţia să plece fără întârziere din împrejurimile a două clădiri localizate, cu ajutorul hărţilor, în satele Deir Kifa şi Chahour.

În ciuda unui armistiţiu intrat în vigoare în noiembrie 2024, după mai bine de un an de ostilităţi între Israel şi Hezbollah, armata israeliană continuă să lanseze, cu aprobarea tacită a Statelor Unite, atacuri regulate în Liban împotriva a ceea ce spune că sunt membri sau instalaţii ale mişcării şiite, pe care o acuză că încearcă să-şi reconstituie capacităţile militare.

Mişcarea Hezbollah, aliată a Iranului – duşmanul jurat al Israelului, a fost foarte slăbită de ultimul război cu Israelul, iar Washingtonul a intensificat presiunea în ultimele săptămâni asupra autorităţilor libaneze pentru a obţine dezarmarea acesteia, lucru pe care mişcarea islamistă îl refuză deocamdată.

Tags:
