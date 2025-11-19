Clujul e tot mai bătrân și bolnav, cu locuitori tot mai puțini / Raport Direcția de Sănătate Publică: Crește prevalența bolilor psihice, 1 din 20 de locuitori suferă de diabet

Conform raportului dat publicității de Direcția de Sănătate Publică Cluj, pentru situația de anul trecut, în Cluj sunt înregistrați 744.022 locuitori deserviți – dintre care 471.315 (63,35%) în mediul urban și 272.707 în mediul rural (36,65%), relatează ActualdeCluj.ro

„Din piramida vârstelor populației reiese că Județul Cluj are o populație îmbătrânită ridică atât probleme importante de morbiditate și asistentă medicală, fiind de cele mai multe ori purtătoarea unei polipatologii cu alură de cronicitate, cât și de asistentă socială”, arată raportul.

Prevalența cea mai ridicată în cabinetele de medicină de familie se înregistrează la bolile cardiovasculare -15%, diabetul zaharat – 5,17%, bolile cronice ale căilor respiratorii inferioare – 3,20% și tulburările mintale și de comportament – 3,70%, acestea din urmă fiind în creștere.

”În cazul diabetului zaharat, această afecțiune are o prevalență ridicată în rândul populației Județului Cluj,

de 5,17%, mult crescută în cazul diabetului insulino-independent”, arată raportul: aceasta înseamnă o prevalență de 1 din 20 locuitori.

Totodată, incidența bolilor psihice, în special al tulburărilor mintale și de comportament are o valoare 3,43%, ”în continuă creștere în dinamica ultimilor ani”, arată raportul – cu o prevalență de 5,72% din totalul populației.

Populația Clujului e în continuă scădere, sporul natural rămânând negativ și în 2024, chiar substanțial: numărul decedaților, de 7.990, a depășit numărul născuților vii – 5.851 -, rezultând un spor natural negativ de -2139 persoane. Mai mult, numărul nou-născuților e mai mic decât în anul precedent, iar cel al deceselor – mai mare.

Bolile aparatului circulator reprezintă 53,67% din decese, adică mai mult de jumătate. Aceasta subliniază un risc public major, mai ales că bolile cardiovasculare sunt în mare parte prevenibile prin stil de viață și screening. Totuși, la fel ca în cazul cancerelor, menționate în raport ca una dintre cauzele principale de deces, e de menționat că județul Cluj e un pol medical pentru aceste tipuri de boli, cu numeroși pacienți înregistrați din alte județe, ba chiar din toată țara, astfel că cifrele nu reflectă raportarea la populația județului. De exemplu, în cabinetele de medicină de familie prevalența bolilor cardiovasculare, deși ridicată, e la 15% din totalul patologiilor, urmată de diabetul zaharat (5,17%), bolile cronice ale căilor respiratorii inferioare (3,20%) și tulburările mintale și de comportament (3,70%).