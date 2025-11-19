Autoritatea Vamală Română a demarat verificări ce privesc importurile frauduloase de băuturi carbogazoase / Au fost recuperate datorii la bugetul de stat de 4,1 milioane lei

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Autoritatea Vamală Română (AVR) a iniţiat un amplu proces de verificare ulterioară a unor operaţiuni de punere în liberă circulaţie a băuturilor carbogazoase, în urma suspiciunilor privind nerespectarea prevederilor legislaţiei vamale în vigoare, a anunţat miercuri instituţia, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Astfel, în urma controalelor au fost înregistrate datorii la buget de 4,1 milioane lei.

„Controalele efectuate până în prezent au evidenţiat abateri semnificative şi au condus la stabilirea şi recuperarea unor sume suplimentare datorate bugetului de stat în cuantum total de 4.110.000 lei. Procesul de verificare este în plină desfăşurare şi vizează atât conformitatea declaraţiilor vamale, cât şi corectitudinea datelor privind originea, valoarea şi clasificarea mărfurilor importate”, se menţionează într-un comunicat remis AGERPRES.

În perioada următoare, Autoritatea Vamală Română va derula acţiuni de control la nivel naţional, concentrându-se pe domenii cu risc ridicat şi impact semnificativ asupra veniturilor bugetare, precum produsele accizabile, băuturile răcoritoare cu risc de subevaluare, electronicele, textilele, articolele din tutun şi importurile prin operatori nou-înfiinţaţi, susţin reprezentanţii instituţiei.

Conform sursei citate, aceste acţiuni urmăresc limitarea evaziunii fiscale, combaterea pieţei ilicite şi creşterea nivelului de conformare voluntară în rândul operatorilor economici.

„Verificările vor viza întregul lanţ economic, de la importatori şi distribuitori până la punctele finale de comercializare. AVR va intensifica utilizarea analizei de risc, inclusiv a componentelor sale digitale, realizată după punerea în liberă circulaţie a mărfurilor, prin verificări post-import şi acţiuni de control ulterior, pentru a identifica eventuale neconcordanţe între datele declarate şi cele reale”, se mai precizează în document.

Acest tip de analiză permite detectarea unor riscuri care nu sunt vizibile la momentul importului, contribuind la recuperarea sumelor datorate şi la creşterea conformării operatorilor economici, menţionează instituţia.

„Combaterea fraudei vamale reprezintă o prioritate strategică pentru Autoritatea Vamală Română. Vom continua acţiunile de control cu fermitate şi rigoare, pentru a ne asigura că legislaţia este respectată, iar bugetul statului este protejat. În paralel, dezvoltăm o capacitate operaţională modernă, bazată pe analiză de risc, verificări post-import şi control ulterior, astfel încât fiecare neregulă să fie identificată şi sancţionată, indiferent de momentul sau metoda prin care se încearcă eludarea legii”, a declarat Mihai Savin, vicepreşedinte AVR, citat în comunicat.