Parlamentul din Kosovo eşuează să aleagă un Guvern pentru a doua oară şi deschide calea unor noi alegeri legislative
Parlamentul Kosovo a eşuat miercuri să aleagă un Guvern, după luni de criză politică şi paralizie instituţională, lăsând să se întrevadă convocarea unor noi alegeri legislative, care să pună capăt crizei, relatează AFP, conform News.ro.
Candidatul partidului premierului în exerciţiu Albin Kurti nu a obţinut suficiente voturi miercuri după-amiaza, la trei săptămâni după eşecul lui Kurti însuşi de a obţine un vot de încredere în Parlament în vederea formării unui guvern.
Potrivit Constituţiei Kosovo, pot să aibă loc doar două scrutine.
În cazul în care nu se alege un premier după al doilea scrutin, preşedinta ţării dizolvă Parlamentul şi anunţă noi alegeri, care sunt organizate în termen de 40 de zile.
