Europa are nevoie de arme nucleare tactice pentru a-l contracara pe Putin, afirmă șeful Airbus

Națiunile europene ar trebui să dezvolte o forță nucleară tactică comună pentru a contracara arsenalul în expansiune al Rusiei, a declarat miercuri președintele consiliului de administrație al Airbus, René Obermann, rupând unul dintre cele mai mari tabuuri ale Europei în materie de apărare, potrivit Politico.

Vorbind la Conferința de securitate de la Berlin, Obermann a spus că poziția actuală a Europei lasă un decalaj periculos sub pragul strategic, indicând în ceea ce privește „peste 500 de ogive nucleare tactice” desfășurate de Rusia de-a lungul flancului estic al NATO și în Belarus.

„Care credeți că ar fi răspunsul nostru la un atac tactic rus limitat, cu efecte limitate?”, a întrebat el audiența formată din oficiali din domeniul apărării, ofițeri militari și directori din industrie.

„Eu nu am răspunsul, dar sunt sigur că voi îl aveți.”

Armele nucleare tactice au o putere explozivă mai mică, de obicei între 1 și 50 kilotone, și sunt destinate utilizării în situații de luptă. Armele strategice mai mari au o putere de peste 100 kt și sunt concepute pentru a distruge orașe.

Obermann a susținut că Germania, Franța, Marea Britanie și „alte state membre europene dispuse să participe” ar trebui să convină asupra unui „program comun și etapizat de descurajare nucleară”, care să includă în mod explicit nivelul tactic – un domeniu tradițional evitat în dezbaterile publice de către liderii europeni.

Franța și Marea Britanie dețin arsenale nucleare independente, dar nu există o doctrină europeană comună privind modul de descurajare sau de răspuns la un atac nuclear limitat. Se estimează că Franța are aproximativ 290 de ogive, iar Marea Britanie are aproximativ 225 de ogive — niciuna dintre ele nu este tactică.

Germania participă la misiunea NATO de partajare nucleară, dar nu deține arme proprii.

Rusia are aproximativ 5.580 de arme nucleare, cel mai mare arsenal din lume.

Obermann a avertizat că Europa riscă să înțeleagă greșit strategia Moscovei dacă se concentrează doar pe forțele strategice de vârf, ignorând în același timp stocul tactic mare al Rusiei. O reacție credibilă, a spus el, ar trimite „un semnal puternic de descurajare”.

Apelul său ar putea stârni dezbateri în capitalele europene, unde politica nucleară rămâne un subiect sensibil din punct de vedere politic. De asemenea, acesta evidențiază modul în care războiul Rusiei în Ucraina – și semnalele nucleare repetate ale Moscovei – îi obligă pe oficialii europeni și pe liderii industriali să se confrunte cu întrebări considerate odată de neatins din punct de vedere politic.

Amenințarea crescândă reprezentată de Rusia – ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a avertizat în weekend că Moscova ar putea ataca un membru NATO încă din 2028 – și îngrijorarea că SUA sub Donald Trump nu mai sunt un partener de securitate de încredere determină țările europene să analizeze cu atenție opțiunile nucleare. La începutul acestui an, Polonia a declarat că va analiza posibilitatea de a obține acces la arme nucleare.

Declarațiile lui Obermann vin în contextul în care guvernele europene își intensifică cheltuielile, își modernizează armatele și se confruntă cu întrebări privind garanțiile de securitate pe termen lung ale SUA.