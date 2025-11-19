G4Media.ro
Daniel David: Eu nu pot să garantez că nu vor scădea salariile…

profesor scoala clasa catalog medii vacanta
Sursa foto: G4Media.ro

Daniel David: Eu nu pot să garantez că nu vor scădea salariile profesorilor în școli, în sensul că nu eu iau decizia. Dar ca ministru voi apăra acest lucru

Articole19 Noi

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a fost întrebat dacă poate garanta „cu mandatul pe masă” că salariile profesorilor nu vor scădea de la 1 ianuarie 2026, în contextul declarației făcute miercuri de premierul Ilie Bolojan, salariile bugetarilor. „Este o garanție că eu, ca ministru, voi proteja acest lucru. (…) Eu nu pot să garantez, în sensul că nu eu iau decizia. Eu pot să garantez că acest ministru al Educației și Cercetării va apăra acest lucru”, a spus David la Digi24, miercuri seara.

  • Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, într-un interviu pentru stirileprotv.ro, că în pachetul de reformă în administrație s-a prevăzut o „anvelopă de recomandare” ca toate ministerele să reducă cu 10% anvelopa de salarii pe anul viitor

Ministrul Daniel David a fost întrebat miercuri, 19 noiembrie, dacă poate garanta că nu vor fi reduceri de personal sau scăderi de salarii în Educației, în învățământul preuniversitar, de la 1 ianuarie 2026.

Întrebarea vine după ce premierul Ilie Bolojan a spus că, în pachetul de reformă discutat în aceste zile, în administrație s-a prevăzut o „anvelopă de recomandare” ca toate ministerele să reducă cu 10% anvelopa de salarii pe anul viitor.

1 comentariu

  1. Eu, daca as lucra in educatie, as intra imediat in greva generala, nu se poate ca domeniul asta si angajatii sa fie sacrificati de fiecare data.
    David e un politruc slugarnic, indeplineste ordinele indiferent cat sunt de ticaloase…

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.