Daniel David: Eu nu pot să garantez că nu vor scădea salariile profesorilor în școli, în sensul că nu eu iau decizia. Dar ca ministru voi apăra acest lucru

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a fost întrebat dacă poate garanta „cu mandatul pe masă” că salariile profesorilor nu vor scădea de la 1 ianuarie 2026, în contextul declarației făcute miercuri de premierul Ilie Bolojan, salariile bugetarilor. „Este o garanție că eu, ca ministru, voi proteja acest lucru. (…) Eu nu pot să garantez, în sensul că nu eu iau decizia. Eu pot să garantez că acest ministru al Educației și Cercetării va apăra acest lucru”, a spus David la Digi24, miercuri seara.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, într-un interviu pentru stirileprotv.ro, că în pachetul de reformă în administrație s-a prevăzut o „anvelopă de recomandare” ca toate ministerele să reducă cu 10% anvelopa de salarii pe anul viitor

Premierul a spus pentru Edupedu.ro că nu există intenția ca anul viitor pe componenta de educație pe preuniversitar să se mai ia măsuri care să însemne alte reduceri

Ministrul Daniel David a fost întrebat miercuri, 19 noiembrie, dacă poate garanta că nu vor fi reduceri de personal sau scăderi de salarii în Educației, în învățământul preuniversitar, de la 1 ianuarie 2026.

Întrebarea vine după ce premierul Ilie Bolojan a spus că, în pachetul de reformă discutat în aceste zile, în administrație s-a prevăzut o „anvelopă de recomandare” ca toate ministerele să reducă cu 10% anvelopa de salarii pe anul viitor.

