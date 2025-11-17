G4Media.ro
Sursa: FSE Spiru Haret

George Purcaru, FSLI: Ministrul Educației n-a schițat niciun gest în apărarea angajaților din învățământ / Ce încredere să avem într-un Guvern care a plecat cu minciuna de la început?

Vicepreședintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, George Purcaru, a declarat că „de fiecare dată atunci când noi am adus pe tapet problemele”, „ministrul David n-a făcut absolut nimic”. Acesta a spus că Daniel David „nu a făcut altceva decât să înrăiască situația”. Declarațiile au fost făcute pe 28 octombrie, într-un interviu la Metropola TV, scrie Edupedu.ro.

  • Din această toamnă, norma didactică de predare a crescut, în medie, cu 2 ore. Este vorba despre Legea nr. 141/2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”, care modifică și completează Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023. Alte măsuri se referă la mărirea numărului de elevi în clasă, scăderea tarifului pentru plata cu ora și comasarea școlilor.

Sindicatele profesorilor cer abrogarea Legii Bolojan și demisia ministrului Daniel David, după cum a precizat vicepreședintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ:

„Noi cerem abrogarea Legii 141 și toate aceste măsuri și demisia ministrului David. Este clar, pentru că a adus acest dezastru. Mai mult decât atât, de fiecare dată atunci când noi am adus pe tapet problemele și probleme pe care le-am intuit, ministrul David n-a făcut absolut nimic, ba din contră, în loc să ia apărarea angajaților din educație și elevilor, nu a făcut altceva decât să înrăiască situația.”

